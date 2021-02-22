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筆陣：「超限戰」？重讀拜登首席中國智囊的《印太戰略書》 ／文：沈旭暉

【明報文章】在電腦遊戲，世界只有非黑即白的二元對立，但在現實世界，始終存在複雜的多邊角力，如何閱讀美國拜登政府的中國政策，即為一例。

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