洪清田：與陳兆愷商榷——三權與法治的人文內涵與底蘊

就人大釋法，他輕描淡寫反問「冇理由自己法例冇權解釋」。那麼信手拈來天經地義，「中國立法者自然必然有解釋權」（「法律正義」的最最終點在人大，人大要怎樣便怎樣）那麼自證自明自為（港大法律學院大概這樣教）。這正是問題所在。

「法律正義」最最終點超乎「人」

「法律正義」的最最終點在哪裏，是中西千百年文明命脈之別和香港九七後的轉捩點。九七前香港每年法律季開始，有教堂儀式；意即「法律正義」的最最終點超乎「人」，在自然界／上帝／神／陰間。

這不是西方／歐洲本位（European-centric），而是史前迄今、遍及中西古今的人文課主題。中國包公要下陰間找真相，九五之尊也知天意（孟子的「天視民視，天聽民聽」）。共產黨信奉事物發展的客觀規律不以任何人（包括人大／黨政軍國）意志為轉移。

人大當然是法律／「法律正義」／「法治」的終點之一，但之上還有「國民、社會、政制和國體」，再之上是自然界／上帝／神／陰間／客觀規律（唯物主義的觀點）。這3層終極性（ultimacy）是法律／「法律正義」／「法治」的根本及基本人文原理、內涵與底蘊。人大要受上述第二第三層的終極性的檢驗和制約，不是人大要怎樣便怎樣（「不可撼動」），違拗必自食果（形式、過程及時空千變萬化）。

執法是「以事實為根據、以義理為準繩」，但事實和義理靠的是人的認知、觀照和判斷，再加上現實現象與文字義理的落差，人最終也會失準失誤，難以臻於「法律正義」。立法、行政和司法3種公權力之中，司法最接近巫術宗教的虛玄魂魅，一念之間天堂、一念之間地獄。各種（直接）執法者（不單法官，包括軍警、檢控和調查），不能確定對錯、卻不能不電光火石之間digitally抉擇行動與裁決。有良知、懂得怕者，能不怕錯？

「法律正義」的最最終點是超越「人」的自然界／上帝／神／陰間／客觀規律，「人」只不過是中介，處理第二第三層的低層次終極性。概括而言，「法治」是人在作事實及義理的觀照、判斷和裁決時，把「正義」的最最終點置於自然界／上帝／神／陰間／客觀規律。假若渾忘人是中介，以「人」為主體（成文法／大陸法比普通法較有這個傾向性），把「人」作為「法律正義」的（唯一、最高）終點，即變「人治」。

三權「分疇共生」 獨立又一體

人類千萬年來人口、知識和資源持續大增，人和人、人和自然的問題質與量大增及複雜化，現代化是多元化及其後重構集體與程序。從中世紀的整全體（holism）中，個體解放出來、自由組成新集體（自由社會、市場和民族國家）；從政教合一單元權中分出公權力的「立法行政司法」三權分立。司法與行政最接近和傳承前現代的政教合一，古已有之；立法是現代創新。立法的範疇、權性和職責是of + by the people，行政的範疇、權性和職責是by + for the people，司法的範疇、權性和職責是of + for the people。

立法代表「民族國家」（nation-state）的主權體，是公權力正當性（legitimacy）的來源（取代皇權神授），成員是人民代表，通過選舉授權行使主權及制定政策，任期制，受選民（政治）制約。

行政主理日常生存和生活的實務，推行及執行政策（主權國安及政經社會民生福祉），講究績效（最終手段是強制力），成員是技術官僚、專業精英、服務員（公正公平對待全民，「行政中立」），通過考試上任，有任期，受行政機構本身、立法與司法的制約。

司法最接近舊社會的神權皇權，成員是社會和時代的精神精英，代表極致智能、品德與靈性，以特別選拔及委任，最具舊統治權遺留的Play God角色（可合法殺人），保護生命、正義與自由；按立法政策辦事，獨立判斷及裁決，受最少制約（具體個案不受立法或行政的干預）；任期制或終身制，終極「天職」是「服眾」──形塑和維持司法本身、政府、社會和國家的權威和公信力（神話）。

由「前現代」轉型而來，公權力三分，三權「分疇共生」，獨立又一體。三權分立把理性（rationality）與人本主義／人道主義／思想／價值（humanism）注入「前現代」神權皇權文明，形成「現代」普世文明。它可能是人類迄今最好（最少不好）的體制結構與生態文化（一如民主）。Three branches（三權）仍是「同根生」，一棵不分，不分亦分、分亦不分。分是為了一國之內更有利於面對個體與集體、秩序與發展、動與靜的矛盾，以及維持平衡與均勻，可以「行穩致遠」（習每次講話都講）。

公權力分三權，分亦不分、不分亦分，陳兆愷只講「沒三權分立」單一面，partial truth，並不balanced。沒正與反兼顧，即失ambivalence旨趣，拂逆多元開放社會的人文原理、內涵與底蘊，可能導致現實政治（realpolitik）上思維偏向uni-directional，跟着途徑依賴（path-dependence）無自制一直下去，卻不知不覺。

中國視香港為禁忌 沒正確認知基礎

中國200年來在西方現代化的壓力下，幾乎瀕亡，整全總體（Holism）救亡為先，變也執拗總體一起變，轉型卻拒絕多元化分批和局部漸變，在極保守和極激進之間搖擺折騰，不得要領。

中國有幸有香港，180年進入問題、渡過難關，較順遂成就政經法治體系。上述分權和法治的人文原理與體系、內涵與底蘊，不外「香港學」百分之一。

整個香港是200年來中西千百年文明異同的「系統統合」（system integration）的變壓站（transformer station），曾供中國大陸參照和局部漸變使用，中國往下幾十年仍（更）需要。但中國如今視「香港茶垢」為毒素。

40年來，香港這「孽種異端」，中國上中下各層前線和幕後都視為禁忌，代之以主觀意願和想像掩蓋客觀事實與現象，只是從實用政治訂權宜政策，沒正確認知基礎。20多30年前，我幾次告知陳佐洱，他說絕不是權宜之計，我說「你們現在（已）忍住，將來（更）忍不了」。官員曾講「香港茶垢」，如今講「忍無可忍」。

中國以霹靂手段、中式標準檢驗英治遺產和改造香港。目前這階段最艱難，但中國必將納入現代世界軌迹，成為人類大家庭可敬的一員，否則是要跟500年現代文明對立對抗甚至對決。目下十來年可能是否極泰來的臨界點。

作者是香港學（Hongkongology）協會主席

[洪清田]