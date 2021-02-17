任建峰：香港縮影——食材店篇

說到大計，最近與一些住在港九新界各區的朋友討論，發覺原來在不少中產社區，近大半年都開了很多賣食材（包括蔬果、鮮肉、凍肉與其他急凍食品、醬料）的店舖。這些店舖通常分兩大種類。

第一種店舖有很強的集團式經營味道。它們會在社區好幾個角落租下了較大的舖位。雖然它們表面上好像是有不同店名，但無論是店舖設計、經營手法都同出一轍，甚至會見到同一群員工在這幾家店內輪流出現。這些店通常都較忽略社區衛生，總是會弄到店的四周垃圾滿佈、地面濕滑，有些更會在毫無雪藏設施情况下企圖賣肉類產品。

整體來說，這些店舖都偏向給人烏煙瘴氣的感覺。不過，它們因購貨能力龐大，所以貨品種類較多，而且價格較便宜，始終都會吸引不少一般是年紀較大、一切以價格為先、不太計較店舖生意環境的客戶。而透過這過程，不少在區內多年的一般食材店都會在生意上受到一定的影響，有些甚至因而倒閉。

第二種店舖就很不同了。它們通常面積較細小，經營者很多時是斯文有禮、而且對自己賣的產品十分熟悉（即不止是在上述第一種商店籠統地說「今日啲菜好靚呀」的那種服務態度）的年輕人。在貨源層面上，它們賣的東西都偏向是上乘。至於店舖設計，都是較簡潔、乾淨企理，走進這些店舖總會有一種很舒服的感覺。不過，這些店舖始終都是價錢較貴，願意光顧它們的一定要是願意花錢在優質食材的街坊。如果這些店舖不是扎根於中產社區，根本就難以生存。

從上述在中產地區出現的食材店開啟現象，究竟可以反映什麼？從經濟角度來看，這兩種食材店的迅速發展都很可能是基於香港商舖租金下跌的趨勢。對於在較基層社區已用類似模式打滾多年的第一種食材店，租金下跌就是它們打入中產區而大展拳腳的機會。至於第二種食材店，較相宜的租金亦給了小店一個創業的機會。

社會有兩股不同力量共存

除此之外，這兩種食材店的近期發展亦說得上是香港社會的縮影。想深一層，我們的社會的確是有兩股不同的力量在共存。權貴或與其關係緊密的社會板塊，的確在近期不斷擴展其勢力、其財力、其影響力。縱使他們不得整體民心，但他們始終有他們的「市場」。再者，就算他們在擴散社區實力未必得到全面成功，他們既因在基層社區實力雄厚，亦因資源充裕，所以他們在社會的地位是鞏固的，不會因個別阻滯而受到根本性的影響。反觀，年輕人逐少建立起來的社區板塊雖得整體民心，但他們對於較草根的階層始終會有一種較遙遠的感覺。還有，他們亦因資源有限，而變相是只許成功，倘若不能成功經營板塊，就要面對全軍覆沒的風險。

在一個多元化的經濟與社會，不同店舖或社會板塊類別能共存、共融、共榮都絕對是一件好事。這種情况在香港能否持續下去？時間會給大家一個答案吧。

（作者按：以上是筆者個人意見，不代表他所屬的律師行或團體）

作者是執業律師

[任建峰]