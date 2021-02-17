劉銳紹：樸素選擇勝於政治直銷

既逢新春佳節，不妨談一些較輕鬆的話題。今年的春節電影爆紅，屢破紀錄。其中《唐人街探案3》上映首天，單日票房10.05億人民幣，破了外國片《復仇者聯盟4》的紀錄，成為中國電影市場最快突破10億元的電影。

春節電影賣個滿堂紅，最容易找到的原因是：中國防疫成效較佳，自然減少對春節娛樂的影響。此外，當局鼓勵「就地過年」政策有效，間接保障了城市消費；除電影賣座之外，各地酒店的出租率據報亦有七成左右。還有，中國電影的質素普遍提升，從進口外國片中搶回不少中國觀眾。

我不否定上述原因，但我願意發掘其他潛在的積極因素。也許各位不知道，我以前也當過娛樂記者，其中一項工作就是採訪和研究中國電影，因為中國雖然有很多「任務電影」（按中央的需要拍攝），但在有限的空間裏，也有若干「擦邊球」、「鑽空子」，力求反映真實，說出民眾心聲的電影，例如《苦戀》、《芙蓉鎮》、《天雲山傳奇》等，近年則有《歸來》、《非誠勿擾》、《我不是藥神》、《芳華》等。這些作品反映了部分電影工作者的「存在（才可創作）意識」、「婉轉達意」的智慧，以及曲筆寫實的掙扎，雖然為數不多，但彌足珍貴。

今年春節電影盡量不沾政治

今年的春節電影，不是上述的那種「擦邊球」，但有另一種特色，就是着重市場元素，盡量不沾政治。過去有些賣座電影，基於不同的原因，多少總有點「穿靴戴帽」的累贅，例如《戰狼》系列、《紅海行動》和《湄公河行動》，間接宣傳官方的偉大。本來，這是創作者的自由，悉隨尊便，但卻減少了電影的藝術性和不言而喻的感染力。

相反，今年的春節電影《唐人街探案3》，就是地道的懸疑喜劇電影。《你好，李煥英》就是在官方不鼓勵「穿越時空」（擔心以古諷今）之下穿越時空的，觸碰歷史的傷痛。也許它們和《侍神令》、《人潮洶湧》等春節電影均有其寓意，但至少沒有過去那樣外露的政治味道，因為露骨的政治就是藝術的最大殺手（感謝內地的電影界朋友，讓我在未看完所有春節電影時，也可了解內地電影的近况和背後的思考）。

「春晚」水準每况愈下

再看春節聯歡晚會，近年的水準每况愈下。雖然出席的名人不少，但卻少了普羅大眾喜愛的貼地「人氣」。記得1983年我駐英採訪，沒有太多關注「春晚」恢復播出的消息（內地在1957年停播春節聯歡影片），後來朋友提醒我「春晚」有諷刺當下的突破。果然，1984年的「春晚」更獲好評，切中時弊，令人忍俊不禁。那時候不能上網翻看，中國駐英大使館準備了一批盒裝錄影帶，供華僑和留學生借看，但輪候的人太多，結果1985年的「春晚」快到了，還有不少人在等着看1984年的「春晚」，可見其受歡迎的程度。

可是，「六四」後的「春晚」愈來愈講求「政治正確」，近年還增加不少政治直銷，例如「習核心」和「習思想」。本來這是無傷大雅的，但與節日的氣氛和人民的春節心境格格不入，反而顯得非常突兀。以今年的「春晚」為例，30多個節目中，主旋律是歌頌扶貧成功、在黨領導下人民生活美滿的幸福感、「聽黨話，跟黨走」。「春晚」變了政治教育課，味同嚼蠟。所以，內地不少人已把「春晚」當作「背景音樂」，不是看的，而是一面打麻將、玩電腦、聊天吃飯，「春晚」只是偶爾或隨意地「聽」的，製造一點節日氣氛而已。可見，政治宣傳放在不適合的時空，只會令人更為生厭。

至於過去吸引觀眾的語意相關、甚至指桑罵槐的內容，已愈來愈少。中紀委在今年年初一發表文章稱，近年的「春晚」也有諷刺官僚主義和形式主義的不良作風。可是，其重點只在宣傳官方的正面信息，完全沒有「到肉」的感覺，客觀效果就是另一種強加於人的官僚直銷。

網民翻看1956年春節聯歡

在情緒反彈之下，今年春節出現一個奇怪但正常的現象。不少網民翻看1956年的春節聯歡紀錄片，出席的名人包括巴金、老舍、趙丹、侯寶林、新鳳霞、華羅庚、錢學森等，官方正想借助他們來一次「社會主義教育」。不過，網民翻看的着眼點卻是：此乃「絕後的春晚」，因為1957年停了「春晚」，而不少名人當年就成為被批鬥的對象，如今很多更不在人世了。

消費者行為抵消官方強行教育

凡此種種，說明官方可以壟斷宣傳機器，但「如何判斷內容？」、「是否接受官方的說法？」卻是人民的權利。當然，我不排除官方的洗腦宣傳可以產生一些效果，例如凝聚一批「小粉紅」，但我同時看到，愈來愈多人懂得用最平靜的方法來回應官方的洗腦：「你有你講，我有我擋！」大家都以平常心和平靜的行為，反彈官方的教育，但又不公開反對官方的論調，以免槍打出頭鳥，而自己卻頭腦清醒，心中有數。

這種取態是14億人民的主流，對自己沒有傷害，還可以獨善其身。相形之下，狹隘、激進和受騙的「小粉紅」，破壞文化道德的「五毛黨」，以及意圖控制人民腦袋的「思想官員」，卻是相對少數。一般人往往看到他們頤指氣使、有權有勢、來勢洶洶，就擔心起來。但其實那是最虛弱的表現，只想靠強權壓人，用他們的標準教育人，藉以保障他們的錢權勢得以延續而已。

可見，眼前是一場「文明拉力賽」或「文明接力賽」，也叫「文明障礙賽」。困難確實不少，過程也頗為漫長，但關鍵是：人民怎樣面對？我看中國人在過去40多年的變化，有逆來順受的，有形格勢禁的，有忍氣吞聲的，我從來不忽視，也不會揠苗助長。但我同時又看到愈來愈多人懂得用消費者的行為，作出樸素的選擇，抵消官方的強行教育。所以，我只會不斷發掘和拓展這些積極的因素。心態駕馭事態！眼界決定境界！主動控制被動！積極戰勝消極！唯此而已！

作者是時事評論員

[劉銳紹]