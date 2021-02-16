曾迦慧：基層盼短期失業援助 預算案能否回應？

基層的呼聲

疫情自去年3月至今，日益重創香港經濟，不少失業人士坦言積蓄已經耗盡，平日只能以杯麵及麵包充飢。有些失業的人，每天瞞着家人「扮」工，更因無法負擔房租，在尖沙嘴一帶露宿。可惜，疫情何時見底還是未知之數，各行各業的基層市民面對的經濟寒冬何時才見底，沒有人能說得準。保就業計劃花費約800億元，仍未能挽救日益上升的失業率，更沒有緩和炒人、結業、被放無薪假的情况。面對失業率創新高，約24.5萬人失去工作，政府仍拒設失業援助金。日前政府宣布降低在職家庭津貼（職津）的工時門檻，令工時不多的市民也可申請。但試問失業人士無工返，又何來工時？政府企圖以放寬職津去回應愈加嚴峻的失業問題，恐怕又是錯了焦點，失業階層也是繼續希望落空。

綜援如何失效

勞工及福利局長羅致光曾經表示，政府只能透過綜援幫助失業人士。雖然當局早前放寬申領綜援的資產限額，但從數字上，因失業而申領綜援的人數沒有大幅上升。立法會秘書處資料研究組的文件亦指出，由於相關申請資格仍屬嚴苛，只有約7%的失業人士申領綜援。

樂施會去年12月發表《疫情下貧窮人口的失業情况》報告，分析政府統計處2020年第二季的數據，發現貧窮線下（住戶入息為全港中位數五成以下）失業人口上升至近11萬，較2019年同期大幅增加了6.7萬，增幅達160%，情况令人擔憂。樂施會推算，約8萬名貧窮失業人士因各種原因並不在綜援網內，佔整體貧窮失業人士約75%。除此之外，不少失業家庭因着「標籤效應」抗拒申請綜援，寧願「捱多幾個月」，也不希望遭人白眼。

短期失業援助能解燃眉之急

根據樂施會的前線觀察，失業人士往往都會捱三四個月，差不多花盡積蓄才考慮申請政府的資助；短期失業援助正是他們的及時雨，協助他們渡過困境。

勞工及福利局長羅致光曾指出，關愛基金只剩下100億元，不會考慮推出「毋須經濟審查」的失業援助金。在財政緊絀的情况下，資源的確必須用得其所，幫助社會上最有需要的一群。因此，樂施會建議當局向住戶入息中位數五成以下（貧窮家庭）的失業人士，每人發放不少於6個月、每月5000元的短期失業津貼。我們所建議的津貼金額參考了政府去年1月份公布「十項民生政策措施」的建議；而申請人需提供失業以及收入低於住戶入息中位數一半的證明。這項措施預計可有8萬人受惠，涉及約24億元，遠較保就業計劃的約800億元為低。

樂施會去年發表《基層市民在疫情下的就業情况調查》，發現超過76%居住於劏房或月入低於家庭入息中位數七成的受訪住戶認為「設立短期失業援助金」最能夠幫助基層市民。基層市民的訴求已很清晰，不知財爺是次能否為市民炮製出「最合適的口味」呢？

作者是樂施會總裁

[曾迦慧]