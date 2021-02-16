歐陽五：拜登拜年與中美相處之道

在過去的一年，全球疫情肆虐之下，歧視性用語氾濫，仇恨暴行四起，國家間對立突顯，民眾間隔閡日深。因此，在春節這樣一個具有特殊文化意涵的時刻，中美出現這一友好互動，尤顯可貴。

拜登拜年收「一石三鳥」之效

拜登拜年，在海內外均得到輿論的積極評價。不僅本人高修養高情商形象加分，同時展現了對中國文化的尊重，釋放出對華善意；對國際則顯示美國重回正常外交水準；對國內亦安撫亞裔人心，撥亂反正，糾正種族歧視之偏，可說收取「一石三鳥」之效。

儘管不能僅憑一次良性互動，就斷言中美關係回暖，不過一個好的開始，確實令外界對拜登任內處理好對華關係，產生一些新期待。同時，此次中美互動也引發了人們對中美相處之道的思考。

對於這個問題，筆者認為剛剛仙去的傅高義先生給出了精闢答案。

在傅高義去世一個月後，中美學界披露了這位老人生前遺願——撰寫倡議呼籲管控美中競爭，並推進更廣泛的美中合作。熟悉傅高義的一位知名學者評價說，他的思維和倡議最大的價值，在於試圖去尋找雙方的共同利益、共同認識，並把它突顯出來；對於不同，則保持尊重，尋求對差異的理解。

尊重和理解，這兩個關鍵詞，無疑是這位歷世九十載的智者用畢生修為，為中美兩國尋找到的現實出路。

正如那位學者所說，傅老的「遺願」倡議體現了他對中美關係的洞見和務實，最根本的是一種樂觀。這種樂觀的信心，來自於他對於人性和文化共同性的理解，來自於對中美兩國承擔世界繁榮與和平責任的信念。

遺憾的是，近年隨着中美兩國競爭面日益突顯，兩國文化的共通性愈來愈少被談及，兩國的文化差異卻在無限放大，「文明衝突」、「修昔底德陷阱」之類的論調被一些政客刻意炒作，人為製造心結和對立。

中西文化如同太極兩儀

如何看待中西文化，筆者看過一種說法——相互解構也相互解毒，感覺說得頗為透徹。中西文化如同太極之兩儀，既相生相剋，也相長相成，共同融鑄出今天的人類文明。在中國近代歷史階段，西方文化對中國現代化進程確實起到重要的作用，並且其中的很多元素已經深深融入今日中國的發展中。百多年後，東方智慧也為西方提供除病避疫、經濟發展的中國方案。中西文化始終處於一種動態的交融生長中。

事實上，中國春節本身就是世界文化交融的範例。百多年前，中國主動與世界接軌，採用國際通行的公曆，以延續千年的「元旦」來稱公曆1月1日，農曆的第一天則改稱春節，雙節並立。如今，100多年過去，春節作為中國最隆重的傳統節日，已經走進200多個國家及地區，包括美國等約20個國家及地區，把春節列入整體或者所轄部分地區的法定假期，成為了全球性的重要節日。

新春時刻，全球華人從世界各地共同釋放出強烈的對「家」的深刻情感，相互傳遞「牛氣冲天」、「『牛』轉乾坤」這些生動的、充滿文化願力的祈願祝福語，引起了各國民眾的共鳴，也讓疫情下的世界從中獲得一種充滿希望的文化正能量。這一長達百餘年的文化互動與交融，令人感慨人類文化的共性與包容才是穿越時空的真諦。

突出「同」 理解「異」 融會文化優長

大道至簡。牛年已至，人類危機依然深重，能否如祝福語所願「牛」轉乾坤，還要仰賴人類自己的智慧。必須看到，突出「同」，理解「異」，融會中西文化優長，才是人類渡過當前危機的唯一辦法，也是未來人類開創更高文明的必經之路。

中美相處之道亦然，在緊守相互尊重的行為底線基礎上，堅信並珍視人類文化的共同性，直面文化差異帶來的問題，致力於增進理解，相互融合，則必能一元復始，萬象更新。

作者是時事評論員

[歐陽五]