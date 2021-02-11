陳帆川：Clubhouse被大陸封殺 山寨版會面世嗎？

今天，社交媒體變成貶義詞，大家都知道它滋長仇恨、縱容假新聞、建立同溫層。面對意見不同者，大家有理說不清，很多時變成罵戰；面對意見相同者，大家互讚互分享，其實又沒新啟發。雖然幾年前興起過Medium，但由於寫作的時間成本太高，很多人很快放棄。在Clubhouse上發言，不用構思，不用化妝，隨口就講，出產內容的成本大幅降低。

在其他社交平台，大家的交流極其短促，你一言我一語，沒人有耐性寫太長，寫太長也沒人看。在極短的載體裏，用戶發泄完情感，基本上已沒有空間說理了。倒過來想，如果Clubhouse的設定是每人每次發言只限5秒，你會說什麼？很大機會都是髒話、廢話，或者標奇立異的說話，就跟其他社交平台的留言欄一樣。

Clubhouse的設定，就是讓大家參加電話會議，如果你說個5秒就停下來，會很奇怪。例如你大叫：「我覺得政府是垃圾！」在facebook你可以這樣說，但在Clubhouse裏，如果你只得這一句，會很尷尬，無論如何也得再論證一下，至少充撐個60秒左右。因此，你需要闡釋你覺得政府垃圾的理由。當人人都被迫這樣做，自然有具體觀點。

另外，雖然社交媒體都鼓勵用家以真實身分示人，但在Clubhouse上的身分更真實，因為你每次發言時都是主角，同時有幾十甚至上百對耳朵在聆聽，令你有壓力，不能胡言亂語。

最後也是最重要的一點，就是初始用戶的質素必然較高。慕名登記Clubhouse的人，很多也是想交流知識的人，而在這群人裏最積極發言的講者，又是更想交流知識的人，因此內容質素必然比其他用戶龐大的平台有保證。

能否獲當局祝福很成疑問

Clubhouse在大陸估計是雷聲大雨點小，獲得國際關注多於實際用家。雖然科企有機會乘着話題搞一個山寨版，但是否能獲得當局祝福很成疑問，因為語音比文字和影像更難監控，當局沒理由搬石頭砸自己的腳。

執筆之際，正在聽一個「歌頌」胡錫進的房間，內容當然不是那一回事。他日牆內的山寨版如果面世，未知可真會有房間歌頌主持會議的胡總？

作者是新聞工作者、文化評論人

[陳帆川]