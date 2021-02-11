王慧麟：增加碩士學額處理青年就業

既是新正頭，也不宜說一些較為沉重的議題（例如中美關係），不如談一談預算案。

先談一下管治。本屆政府的管治問題，不是下級官員不開會、不見議員、不聽意見，而是上級的某些政治官員，不知哪裏來的自信，盲目及固執地相信某一種想法，然後就認為某種想法就是解決問題的唯一方法，於是一廂情願地蠻幹下去，直至撞牆，也不停止。

其中一個盲點，是經濟。

下半年經濟回穩？未免太樂觀

去年初肺炎肆虐之時，市民團結自救，挺過了第一浪以及第二浪。到了去年暑假前後，政府的官員不知哪來的自信，認為疫情大抵受控，當時還有一些官員指出，去年底前失業率可以穩定下來，經濟有機會反彈，於是對於民間的建言，例如加大保就業計劃的範圍，以及成立失業援助金等，全盤反對。

問題是，香港經濟，並非獨沽一味靠「北水」支撐，也需要國際經濟來支持。去年中開始，歐美各國的疫情，愈來愈嚴峻，連累全球經濟，一潭死水。因此，即使香港疫情受控，也受到國際經濟影響，令到香港內部經濟也難有反彈。後來，去年底香港疫情反彈，政府被迫要採取更嚴厲的「封關」措施，失業率上升，內部消費更見疲弱，一蹶更加不振。今年初，旅遊業率先大規模裁員，飲食業頂唔順，連帶相關行業的就業情况，即現危機。

因此，當早前有財金官員指出，隨着疫苗大規模接種，今年香港下半年有望經濟回穩云云，這個說法未免太過樂觀。這些財金官員的說法，好大程度上係預計，本年中世界各國的疫苗接種計劃，得到有效推展，人流錢流慢慢恢復，加上各國又會採用擴張性的經濟政策，力圖推動經濟復蘇等因素，香港經濟有望下半年見到曙光。

筆者不是公共衛生專家，但從媒體報道可見，美英雙帝及歐盟等主要經濟體的疫苗接種計劃的進展，相當緩慢以及缺乏效率，加上各國政府在處理疫情方面，寬緊不一，缺乏有力協調，令到疫情一直反反覆覆，而且病毒也在不斷變種，令疫苗效力成疑。所以，究竟本年中，香港經濟是否真的如部分財金官員那麼樂觀，可以回穩及反彈呢？頓成疑問。

失業大軍高中低學歷都有

所以，財爺預算案也應更加實事求是，也應該有心理準備，疫情帶來的國際及本地經濟寒冬，隨時會延至年底，以至明年初。那麼在制訂預算案時，也應思考，如何幫助不同階層的市民，渡過未來至少一年以至年半（不是半年）的經濟難關。

筆者的工作，每日都要接觸大學生。現在大學畢業生比較擔心的是找不到工作，一畢業即失業。早前社聯公布一項關於去年香港失業率的分析，指出若以學歷或職業分類，失業大軍之中，高中低學歷都有。而且，無論小學、中學到專上教育學歷的失業率均超過8%。換言之，大學生畢業即失業的情况，下半年將會浮現。

內地曾加快開課程 吸納本科生

筆者約10年前，曾在廣東省一所大學工作。當時剛好環球經濟衰退，中國也首當其衝，而各省市其中一個難題，是大學生畢業即失業的問題。當時北京領導層的做法，大方向是「放水」救經濟，大量催谷產能吸納勞工，而在針對較高學歷的青年大學生方面，就要求大學加快設立更多的、以實用為主的專業碩士課程（類似香港的授課式碩士），以吸納無法即時找到工作的畢業生。當時為了讓本科畢業生可以盡快即刻讀到碩士課程，教育部門不單加快審批大學碩士課程的速度，也讓部分大學特事特辦，可以在大學本科生5月考試完畢之後，即刻報讀（一般碩士課程需要入學一年前申請）9月開課的碩士課程，以延遲他們進入就業市場的時間，減低青年失業率。當時北京領導層的研判是，希望兩年後，一俟經濟好轉，就業市場恢復穩定，這些碩士畢業生就較容易找到工作。

香江來年的預算案，也是否可以借鑑以上的經驗，讓青年大學生不要一畢業就失業呢？政府可否鼓勵大學開展更多實用性較強的授課式碩士，輔以資助，以解決青年大學生面對的就業情况呢？當然，假如政府認為，香港經濟年中就會回穩反彈，青年大學畢業生大抵等多幾個月就會找到工作，當然也不應鼓勵大學瞎搞盲幹，一窩蜂搞碩士課程處理大學生的就業問題。但萬一經濟預測不似預期呢？

作者是時事評論員

[王慧麟]