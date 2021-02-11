何喜華：引入境外醫生會是「無硝煙的仗」？

游說市民是取勝關鍵

如今這硬仗已揭開序幕，不過戰場應該不在議會內而在社會中。政府如何游說市民及病人，令他們對引入香港境外的醫生「安心放行」，將會是此硬仗的取勝關鍵之一，一旦反對陣營未能引發群眾支持，也難以拖延甚至拉倒立法工作，重演《2016年醫生註冊（修訂）條例草案》被「拉死」的悲劇，以致苦苦工作的公營醫生及被迫無奈等待的病人「被攬炒」。醫生人手短缺問題就此延宕多年，未能開放門戶容許外援來助。

以往每當討論引入境外醫生時，反對的醫生組織必定提出幾個耳熟能詳的論調，包括：境外醫生（尤其大陸醫生）質素成疑，未經考試難以確保水平；境外醫學院與本港醫學院的教學方法及教學語言有別，可能難以配合及溝通；不認可中國的醫學院便是政治不正確，因此無可避免引入質素較低的大陸醫生；本港公立醫院工作壓力巨大，外來醫生難以適應，「吸引來港」成疑；境外醫生若取得全面註冊便會轉到私家市場，對紓緩公營醫生人手短缺並無幫助；醫療問題廣泛，並非單靠引入醫生便可解決等等。種種理由，不外乎從政治、質素及效益角度，反對引入境外醫生。當然，亦有私家醫生從利益方面出發，明言私家醫生市場已飽和，意味反對增加醫生，避免市場競爭更激烈。

「免試執業質素難保」說法不能服眾

經過多番討論，各反對理由已言不成理。如理由關乎業界利益，醫生的反對是可以理解，但恐怕不能得到公眾支持。對此，政府應作適當安撫，如重申優先聘用本地醫生、更積極推行公私營協作計劃等。如關乎效益，以公開透明的諮詢及公眾討論，在較為理智的社會狀况下，應該不難說服公眾。例如：醫療問題固然複雜，但醫生人手短缺也必須補足，亦不代表其他如公立醫院人事管理、公私營醫療割裂、基層醫療健康落後等問題置諸不顧。

又例如：引入的醫生取得全面註冊後便會離開公營醫療機構，但提出此說的本地公立醫生可隨時轉至私營市場卻仍然留守，顯然會否由公轉私，考慮因素眾多，不能想當然耳。試問人手增加、工作壓力減輕、工作環境團隊士氣改善後，屆時又怎會離開？至於訓練系統有異、語言溝通障礙等，在制訂認同醫學院名單及在聘用面試時，必定會適當篩選。

說來說去，最能引起公眾反對的，仍然會是打着「免試執業，質素難保」及「不要大陸醫生」等質素及政治理由。這種政治、排外、民粹的操作，在2016年立法會討論修訂醫生註冊條例及2019年醫委會討論專科醫生評核期的事件中表露無遺。

所謂「免試執業」，其實是誤導公眾。引入的醫生必須來自與本港醫療水平相若的認可醫學院，而負責制定認可名單的代表都是來自現時釐定本港醫療水平的機構，引入的醫生在當地已通過畢業試又已註冊執業，硬要說他們「質素難保」不能令人信服。當然，政府也應向公眾詳細解釋如何參考國際經驗，在執業試考核（考試考核）以外，透過臨牀工作表現（臨牀考核），作為取得全面註冊的條件。

不應排拒非香港居民 不應排拒內地醫學院

過去涉及醫生人手的社會討論，最難處理的，莫過於「不要大陸醫生」這種政治論述。政府建議方案，只限香港永久居民，迴避了敏感的身分問題，免卻再一次的政治操作，但也因而減少可引入醫生的數量和選擇。既然政府銳意打一場硬仗，便應敢於在增加人手的大前提下，只考慮申請人的醫療專業水平，不應排拒非香港居民。在制訂認可醫學院名單時，也不應因抗拒中國的政治、排外及民粹因素，而不將內地具質素的醫學院納入名單中。

政府初步的建議吸引力成疑

最後，政府初步的建議對境外醫生的吸引力成疑，包括：綑綁於公營醫療機構工作的時期太長，由5年（已具專科資格）至12年（經7年取得專科資格後再工作5年）不等；專科培訓名額不足及以本地醫科畢業生優先，或未能吸納境外醫科畢業生等。政府應再周詳考慮，令方案更吸引境外醫生及醫科畢業生，便利他們來港工作及貢獻，應對當前醫生人手短缺危機。

人手中短期仍不足 須盡快處理

醫生人手不足已嚴重影響公營醫療服務質素，令專科首次求診輪候達百多星期、預約手術動輒等候10多星期或以上、急症室輪候及等候入院時間可長達20多小時、診症時間卻只得寥寥數分鐘。醫生人手短缺多年，醫生對人口比例一直偏低，公立醫生出缺情况嚴重。增加醫科學額的遠水救不了近火，醫生人手在中短期仍然不足，必須盡快處理。難得政府最終願意打一場硬仗，醫生組織也勢必全力抵抗，戰事恐難和平。只願煙硝不多，便能破開業界保護、排外主義之緊鎖，為醫學界打開門戶，迎來世界各地的精英醫生，就是病人之福。

作者是香港社區組織協會主任

■小啟

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[何喜華]