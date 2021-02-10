丘健和：面對百年變局 香港路在何方

回顧2020年，這是注定載入史冊的一年。肆虐全球的新冠肺炎成為貫穿一整年的關鍵詞，不僅打亂人們的生活節奏，而且考驗各國的制度和治理體系，甚至牽動未來數十年國際政經格局。年初新冠肺炎在武漢爆發，當局史無前例地展開歷時70多天的封城，遏止了疫情在國內擴散的趨勢；中國及後率先復工復產重啟經濟，成為全球唯一出現正增長的主要經濟體，並且有望在今年維持反彈式的增長趨勢。

儘管中國為世界贏得寶貴的抗疫時間和經驗，然而美國等西方國家面對疫情時卻混亂不堪，陷入了制度失效、社會失治、物資匱乏、染疫人數急增的亂局中；過往佔據國際輿論話語高地的西方價值觀及制度優勢，陷入失語的窘境。

放眼世界，我們正迎來「百年未有之大變局」。經歷新冠疫情肆虐，加劇了過往中美貿易戰及英國脫歐等重大事件對全球的衝擊，導致全球政經的不確定性增加，逆全球化、單邊主義、保護主義浪潮日漸盛行。此外，疫情也為科技發展帶來新的需求和機遇，人工智能、雲計算、5G技術等廣泛應用，重構了不少行業的產業鏈，從勞動密集型向智能增值型過渡，加快第四次工業革命的步伐，成為大變局的重要推動力量。凡此種種，大變局的本質特徵都離不開這一點：國際利益格局「東升西降」的趨勢正逐漸形成，大國之間（特別是中美之間）的較量只會愈趨激烈。

2021——「兩個一百年」的關鍵一年

中國面對百年未有之大變局，誠如習近平主席所言：「機遇和挑戰都有新的發展變化，機遇和挑戰之大都前所未有，總體上機遇大於挑戰。」2021年對中國而言，可謂意義不凡，既是中共建黨100周年，也是實現「兩個一百年」執政目標的關鍵一年。最近出台的十四五規劃，淡化了過往着重的GDP增長目標，相反突出了科技創新，以及國際國內雙循環新發展格局，正好呼應了時局的變化。中國能否實現「彎道超車」，搶佔戰略博弈制高點，突破大國霸凌遏制，實現中華民族復興大業，十四五規劃將會關乎未來國運走向。

特區政府應自我變革

全球面臨百年未有之大變局的形勢下，香港也處於變局當中。正當黑暴逐漸遠離之際，疫情卻接踵而來，民生困局亟待解決，面對當前內外交困形勢，香港應當如何自處？在新春佳節來臨之際，中聯辦主任駱惠寧在新春「雲酒會」上致辭，他以「四個瞬間」分享了上任一年以來的感受，更以「四個判斷」去解答香港何去何從，正好給大家一些啟示。

隨着去年中《港區國安法》出台以來，為香港創造由亂及治的有利環境，一系列的撥亂反正工作有條不紊地進行，其中包括確立公職人員宣誓制度、通識教育科課程改革、吸引海外醫生來港執業、將「起底」行為刑事化等。

展望新的一年，將會是香港社會正本清源、撥亂反正的關鍵一年。特區政府應當自我變革，改變過去「止於概念，欠缺作為」的落伍管治思維，重新檢視內地與香港的定位，確保一國兩制不走樣、不變形。此外，當局應當採取果斷措施將疫情清零，從而有力改善經濟民生；並須結合「國家所需，香港所長」發揮自身優勢，充分重視產業結構失衡等發展短板，在創新科技等新興行業上建立新的增長點，積極參與粵港澳大灣區建設，更好融入國家發展大局。

港人不應誤判形勢

港人不應誤判形勢，過往的「政治巨嬰」式妄圖攬炒行為，無法撼動國家發展大局，相反只會令香港社會陷入全輸局面，只有加強對國家的影響力，為國家深化改革開放作出貢獻，才是守護一國兩制的不二法門。

「雄關漫道真如鐵，而今邁步從頭越」，回顧國家與香港發展歷程，從來都不是一帆風順，國家正處於百年未見的大變局，而香港正陷入內憂外患當中。儘管如此，不論是過去、現在、未來，國家一直是香港發展的堅實後盾，只要秉持一國兩制的初心，香港定必能走出困局，重新出發！

作者是香港青年時事評論員協會會董

[丘健和]