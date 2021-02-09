黃樂謙：善用本地科技 應對教育挑戰

外購未完善 本地發展有障礙

依賴從外地搜購科技的最大問題，是資源未必符合本地學校及課程需要，如出現語言、內容深淺、教學重點不同等限制。相反，本地企業在更了解市場需要的前提下，將有望填補空缺。

舉例說，有本地初創留意到學校的師生比例高，學習過程單向，特意設計軟件照顧有特殊學習需要的學生，包括加設遊戲化元素，提升學生學習的專注度；系統並會適時發問，了解他們的學習或情緒需要。至今已有逾150家本地學校使用這軟件。

以上例子固然反映本地技術解決教學挑戰的能力，但更多本地初創未能發展至此規模，問題的核心在於教育科技產業與學校的扣連不足。為此筆者建議加深初創對學校銷售模式的了解、增加學校與初創「共建」教育科技產品的機會，以及由政府牽頭促進教育科技初創投資。

透過兩大園區 加深初創對學校銷售模式了解

科學園與數碼港提供各類型的培育計劃，以資金、培訓、投資配對等方式，加快企業發展速度。惟教育科技初創更常遇上的問題，是對學校運作的了解不足。初創制訂產品或服務計劃時，要先知道學校的銷售期彈性低、採購程序複雜、負責決策人選各異等。

兩大園區有需要積極拓展學校網絡，將教育界經驗帶入培訓過程中，讓初創清楚認識學校的採購程序、合適的銷售手法和對象、價格制訂手法，以釐定全盤規劃，增加成功機會。

參考芬蘭模式 學校、初創「共建」教育科技產品

筆者與數家較成功的初創代表討論其發展模式，發現他們在成立初期均有伙拍學校試驗，以不斷研發及改良技術。但試驗的機會難得，不是所有企業也有機會。筆者認為，初創的成功與本港教育科技發展直接相關，應大幅增加初創走入學校的機會，與教育界共同應對挑戰。

學校與初創「共建」產品的模式，可帶來「雙贏」局面。一方面，初創有更多機會測試產品模型、改良設計、接受意見回饋；另一方面，校方能試用度身訂做的科技，在解決學校問題時有額外選擇。

此模式也有海外例子可參考：芬蘭赫爾辛基市政府成立的私人公司在2018年開始名為「Smart Learning Environments of the Future」的計劃，先在國內幾個城市的學校調查，得出它們的需要和預見的挑戰，再邀請學校與初創合作，在4個月內於學校積極試行企業研發的技術。計劃最終因應當地教育界提出的挑戰，包括評核回饋、校外學習活動、情緒教育及生涯規劃等，研發出10種技術。

將概念放諸香港，「共建」模式可放在兩大園區、生產力促進局等的研發產品過程，甚至是創新科技署的「公營機構試用計劃」中，讓學校與企業聯手試驗產品，讓香港成功孵化更多有效的創新教育科技。

由政府牽頭 帶動教育科技初創投資

上述舉措將有效提升學校與初創的扣連，帶來更多有質素的教育科技技術。筆者建議下一步讓初創有更大空間長遠發展，但它們大部分面對銷售流程和概念認證期長，回報相對慢，對投資者的吸引不大。但好處是學校的技術使用習慣穩定，若它們認同產品效用，將不會輕易轉投其他技術。

有見及此，筆者建議政府擔當牽頭角色，培育本地產品研發，讓初創累積實證基礎，再吸引投資者注資。英國政府就在2019年與當地的創新基金合作，以460萬英鎊帶動指定範疇技術的發展和創新，目標向約20家企業提供每家最多10萬英鎊資助。

參考有關經驗，筆者建議政府以港幣5000萬元成立「教育科技創新基金」，重點培育本地所需技術。透過舉辦初創比賽、「黑客松」（Hackathon）等，邀請初創就特定教育挑戰，如教師的行政負擔、學生的資訊素養等製作方案，勝出隊伍將獲資金把意念變為具實力的產品，在認證其概念後，再吸引更多投資者注資。

讓教育科技成為創科主流

政府近年積極推動創科，惟對教育科技的着墨不多。眼見香港的教育科技資源發展遇上樽頸，筆者早前發表「教育科技改革策略」並提出相關政策建議。總的來說，推動教育初創產業的發展不單符合創科政策需要，也解決本地教育挑戰，故期望當局能更有效把教育科技推展成為創科主流。

作者是MWYO青年辦公室研究員

[黃樂謙]