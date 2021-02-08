鄭立：瓷器既已撞個稀巴爛 又何須投鼠忌器？

香港經歷幾十年來最大的民變，也引來了大規模的鎮壓。這時候，政府雖然受市民最大的厭惡與憎恨，可是偏偏卻是權力最大的時期。原因是，在之前政府因為害怕經濟受損，或者刺激起大抗爭，所以在行為上多少也會有些投鼠忌器。

而現在則米已成飯，經濟已毁，國際地位也破壞了，政府的民望已低至不能再低。換句話說，它已經輸無可輸，反而導致了他們可以無所顧忌，為所欲為。當所有的瓷器都被打破了，那就不用再投鼠忌器；當一個逃犯已確定死刑，就不介意多殺一些人吧？所以現在政府反而是大刀闊斧做它想做的任何事，因為你再反感都不會有影響了，市民憎恨政府，政府再壓迫市民，市民還是憎恨政府，那又有什麼分別？

故晚清百日維新後，慈禧殺了那堆書生就推出新政。同樣地，六四後北京政府也做了一大堆改革。因為這時候他們權力最大，顧忌最少，統治者就會做所有政策去確保自己的權力，確保自己不會倒台，避免將來被清算。只要權力夠穩，經濟再差、民怨再盛都沒所謂。

統治者只覺得權力重要

那就不需要一個個問題拆開問，因為不論在法律、教育、財政、口號上，全都是為了穩固自己的統治權，使日後更難被挑戰而已。自然地，盡可能從體制中清走不聽話的傢伙，放多些聽話的人進來，也是理所當然的事，至於它用什麼形式推行什麼政策之類都是旁枝末節：既然我像孖寶賽車一樣吃了無敵星星，不趁現在穩固權力清除異己更待何時？

所以談這些政策對香港醫療品質有傷害又好，對法治有傷害又好，不是良好的教育又好，都是沒有意義的，為了政治權力，健康、法治與教育全都是可棄的垃圾。專業人士才會覺得服務質素很重要，統治者只覺得權力重要，醫死人又好，教到學生變白癡又如何呢？那是你們這些小市民的問題，不是統治階級的問題。

在現在還談什麼維護法治保障什麼，什麼政策有什麼壞處之類，是搞不清楚狀况。能夠增加權力就是好政策——對政府而言的好政策。

作者是專欄作家

[鄭立]