唐賡堯：凍結最低工資 遠民而行

政府搬出經濟正處衰退、最低工資委員會大部分成員傾向凍結調整及2019年調升幅度遠高於通脹作為凍結理據，面對如斯涼薄砌詞，實難忍駁斥之火。首先，「低資會」成員來自勞工界、商界、學術界和官員4個方面，由政府委任。運作默契是商議建立共識而非數人頭點票，當中只有取得共識與無法取得共識兩種情况，「大部分委員傾向凍結調整就等同共識」是誤導公眾，以多欺少，打破了多年來不成文的默契。壞先例一開，日後能否暢順運作兼有商有量，恐不樂觀。

在經濟結構單一、強資本弱勞工的香港，勞工聲音一直弱小，設立最低工資目的就是要糾正市場失效，免「底層勞工」遭無底線壓價，是一項保護基層勞工的制度。因此，政府在低資會角色十分重要，當勞資雙方存在重大分歧，政府應積極介入斡旋，尋找雙方都可以接受的金額。如果政府不作為，任由勞資雙方討論，就永遠不會有結果，低資會亦不可能有效運作。這一次低資會達不成共識，政府應負最大的政治責任。

官員與精英缺人文關懷精神

最低工資制度核心是防止工資過低，調整幅度不低於通脹是基本要求，更何况香港最低工資水平遠低於其他國家和地區，而當全球經濟同面對衰退威脅，美國、台灣及韓國等地的最低工資卻有提升，何解只有香港「底層勞工」要活於真空世界？主要來自清潔保安的約兩萬名掙取低資工友，只期望有做人尊嚴，生活水平可改善，辛勤付出能受社會尊重，有權共享經濟發展成果，因這才符合公平、合理、公義精神。

遺憾是特區官員與社會精英嚴重缺失人文關懷精神，表面是以事論事、講數據，做學術研究沒有問題，但以此討論制定社會政策，實情有理性無人性，講利益不講公義，違背民意，掀起社會不滿。譬如商界一方面從政府拿盡着數，另一方面連分一兩蚊給底層勞工也斤斤計較；學術界失去傳統文人「為天地立心，為生民立命」的風骨；官員長期高高在上，不食人間煙火，不知民間疾苦，脫離群眾。以管窺豹，是香港社會道德價值的淪落。政治是眾人之事，政府政策必須以人為本，要顧及不同階層利益，雨露均霑。應該是你好、我好、大家好，不是有錢的愈有錢，窮的愈窮，好處獨食——這必然觸發社會危機，歷史上屢見不鮮。

作者是工聯會權益委員會主任

[唐賡堯]