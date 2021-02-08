關仲然：冤冤相報的罷免制度

近來，台灣的民意代表（即市長、議員等通過選舉當選的政治人物）面對罷免投票，已經發生了不少次。雖然黃捷今次避過罷免的命運，但之前的投票中，有成功將這些民意代表拉下台：像大約半年前，當時的高雄市長韓國瑜遭民眾投票罷免，成為第一個被罷免的直轄市（或縣）長。另外，在幾星期前、今年1月中的時候，在桃園市也舉行了一次罷免投票，那次投票的主角，是桃園市第七選區的市議員、台灣綠黨出身、後來加入民進黨的王浩宇。他的結局和韓國瑜一樣，都是給選民用選票將其職務罷免。

你可能疑惑：為什麼突然在半年左右的時間，發生了這麼多的罷免投票？而在最近舉行的這些罷免投票，為什麼又好像比以往更輕易的，成功將這些政治人物趕下台？今次黃捷罷免不成，對台灣政治的未來又有什麼影響？

台灣2016年修法 罷免投票「難度減半」

在台灣，憲法除了保障民眾有選舉權之外，還賦予民眾罷免權，只要通過既定的罷免機制，選民就可以用一人一票的方法，將民意代表趕下台，當中所運用的條例是《公職人員選舉罷免法》。要將民意代表罷免的話，就要經過3個重要步驟：第一階段，首先需要有人提議罷免；第二階段，則需要得到相關選區的選民，聯署支持議案；在達到足夠的聯署人數後，就會來到最重要、也是最後的第三階段：由合資格的選民投票，作出是否贊成罷免的決定。

不過在很長的時間中，即使台灣民眾有罷免權，過去歷史上亦曾有一些罷免的提案，但大部分的提案都不能夠通過。因為過往的罷免制度，在3個階段分別都有着更高、更難達到的門檻，令到民眾「罷免權」的權力，有名但無實。

罷免制度在上世紀90年代初經過幾次修改，最後一次修改是1994年。當時要提案罷免的話，第一階段提議的門檻是2%，第二階段聯署的門檻是13%，到了最後的選民投票，如要罷免成功，投票率要達五成之餘，同意票還要超過有效票數的二分之一（俗稱「雙二分一」條款）。

在罷免投票中，要得到五成的投票率是非常困難的事。因此，過去當政治人物面對罷免的時候，他們的策略都是「冷處理」，呼籲自己的支持者杯葛，不要投票，以減低最後的投票率。所以過去的罷免案，大多數都會因為第三階段的投票率不足而失敗。因為罷免成功是接近不可能的任務，罷免制度在過去台灣亦甚少啟動。

但在20多年過後，時間來到2016年、民進黨重新執政之後，在當年11月，由民進黨控制的立法院，三讀通過《公職人員選舉罷免法》修正案，將3個階段的門檻都降低：第一階段門檻下降至1%，第二階段門檻下降到10%；更重要的是到了最關鍵的第三階段：只要同意罷免票比反對罷免票多，同時同意票只需達到選民總數的25%以上，就可以罷免，比以往的難度減低一半。

罷免案成藍綠兩陣突擊偷襲手段

這意味着，在修正案通過後，面臨罷免的政治人物將會陷入兩難：因為門檻投票人數只需要選民人數的25%，像以往一樣呼籲自己的支持者「杯葛」投票將不會帶來用處；但如果動員支持者出來投票、反對罷免，太過大幅度的動員，相應地也會激發對面的罷免陣營，有機會同時動員了對方的支持者出來投票。

民進黨政府在2016年作出選罷法修正，並且在去年將韓國瑜罷免，看似非常成功；但當台灣的藍營，也明白到現在的罷免在制度下很容易達成之後，已先後啟動了對王浩宇和黃捷的罷免，接下來就是屬於台灣基進的台中市立委、「3Q哥」陳柏惟，即將面臨罷免（第一階段已通過）。

以往罷免制度的第三門檻極難通過，為免勞民傷財，藍綠陣營都不會視罷免為有效的政治手段。但自2016年修訂以後，罷免的第三門檻大幅降低，兩大陣營以此突擊偷襲。這種低門檻的罷免制度，對於像王浩宇這種比較「言論出位」的政治人物來說，愈是出位，樹立的政敵、討厭自己的人就會愈多，也會更容易遭到罷免。

倡罷免黃捷理由 難得到廣泛支持

當然，回到今次黃捷的罷免案，罷免最終失敗，有人認為是民進黨發動支持者護「捷」，但更重要的是，我們應該談及這次罷免案的「罷免理由」。黃捷之前屬小黨時代力量，曾經因為在質詢韓國瑜的時候向韓國瑜「翻白眼」而成為網民焦點。因此，這次提出罷免的團體其實是為韓國瑜「報復」，他們提出的罷免理由，包括因為「翻白眼」而「未盡議員之職責」；另外，罷免團體又以違反「國安法第21條」為罷免理由（台灣中選會公告的「罷免理由書」中如此寫，但台灣的《國安法》只有10條，掀起爭議：黃捷及其支持者批評對方用《港區國安法》指控；「罷捷團體」則說應該是「2-1條」，疑為誤植）。

雖然罷免制度不拘泥於罷免原因，只需要有法定人數通過第一、二階段，就能成案，但如此這般的罷免理由，即使罷免的門檻再低，也實在難以在今天的台灣得到廣泛的支持。

是否真的合乎民主精神？

不過，即使黃捷今次保得住議席，但如果不去適當修正現在「選罷法」，例如對罷免理由的規管，抑或是將門檻適當地提高，恐怕在接下來的時間，都會是藍、綠兩大陣營，不斷互相提案罷免、冤冤相報的時候。同時，在低門檻的罷免制度之下，台灣政治光譜的闊度，無疑會被收窄；用民主選舉的手段將民意代表輕易拉下台，不論那位民意代表是藍是綠，甚或「非藍非綠」，這是否真的合乎民主的精神，亦是一大疑問。

作者是香港教育大學亞洲及政策研究學系講師

[關仲然]