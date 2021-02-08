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沈旭暉

筆陣

筆陣：假如繼續左下去：居英權、雙重國籍、裸官一律禁止，誰最高興？／文：沈旭暉

【明報文章】在「新香港」，沒有最左，只有更左。這樣下去，不要說香港「一國兩制」的優勢蕩然無存，對國家利益，亦看不到有任何幫助。何况根據這種政治正確邏輯，今天香港絕大多數建制派，恐怕都要面臨清算。

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