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2021年2月8日星期一
沈旭暉
筆陣
筆陣：地緣政治下的緬甸變局 中國未戰先贏？／文：林泉忠
筆陣：假如繼續左下去：居英權、雙重國籍、裸官一律禁止，誰最高興？／文：沈旭暉
聞風筆動：政治生態不再選舉主導 民建聯提變革求轉型 ／文：李先知
許寶強：通識攬炒 教育重生
吳壁堅：通識新課程改革——重新出發與持續優化
陳曦彤：教育局將為文憑試課程 植入「新冠病毒」
關仲然：冤冤相報的罷免制度
唐賡堯：凍結最低工資 遠民而行
鄭立：瓷器既已撞個稀巴爛 又何須投鼠忌器？
筆陣：假如繼續左下去：居英權、雙重國籍、裸官一律禁止，誰最高興？／文：沈旭暉
【明報文章】在「新香港」，沒有最左，只有更左。這樣下去，不要說香港「一國兩制」的優勢蕩然無存，對國家利益，亦看不到有任何幫助。何况根據這種政治正確邏輯，今天香港絕大多數建制派，恐怕都要面臨清算。
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筆陣：地緣政治下的緬甸變局 中國未戰先贏？／文：林泉忠
筆陣：假如繼續左下去：居英權、雙重國籍、裸官一律禁止，誰最高興？／文：沈旭暉
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