梁美芬：愛國者治港天經地義

在建制派的建言力諫之下，特區政府近期應付疫情的手法已經有所進步，例如派環境局去檢測住宅污水樣本、參考內地「小區強檢」的做法推出區域強檢和封區強檢兩招。衷心希望政府能在抗疫上進一步取得成效。

另外，特首在述職前去信中央，希望向香港提供國藥疫苗。習主席在述職會議上說，中央政府將繼續全力支持香港抗擊疫情，令人聯想到是否很快成事。但現時市民對接種疫苗仍然持觀望態度，更受部分專業傲慢的醫護人士影響，對內地生產疫苗帶有偏見。如何消弭這些負面觀感，是接種疫苗工作能否暢順推展的關鍵。

反對派看漏了「始終堅持」

述職的另一個關注點是習近平主席提到必須始終堅持「愛國者治港」，只有做到「愛國者治港」，中央對港的全面管治權才能有效落實，香港才能長治久安。一聽到這裏，反對派又條件反射地猜測中央要收緊政治紅線，聯想到要對香港制度施大手術云云，但他們卻看漏了「始終堅持」4個字。

已故國家領導人鄧小平先生早在1984年時已經說過「愛國者治港」，當時他早已對愛國者訂下3個標準：尊重自己民族、誠心誠意擁護祖國恢復行使對香港的主權、不損害香港的繁榮和穩定。正如鄧公在1987年講話也講過，香港的制度不能照搬西方的一套，「比如搞三權分立……並以此來判斷是否民主，恐怕不適宜」，要根據國情走自己「一國兩制」的路。這些自1990年《基本法》頒布以來都沒有改變過，可惜反對派，特別是近年冒起的新一代政治智慧零分一族，頻頻踩中紅線挑釁中央，才落得今日的下場。

習主席始終堅持愛國者治港，是要明示中央對「一國兩制」始終如一。愛國本來就是高尚情操，從政治倫理而言，更是全世界都一致的。在一國之內從政，無論是內地或港澳，當然都只有愛國的人才有資格和適合參與管治。難道有任何一個國家的人民會容許不愛自己國家的人參與管治嗎？

作者是經民聯副主席、立法會議員

[梁美芬]