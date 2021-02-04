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2021年2月4日星期四
張志剛
筆陣
筆陣：臨危抽水 其心可誅 ／文：張志剛
聞風筆動：新通識建制官媒收貨 2012年反國教科運動難再現／文：李先知
陳韜文：民意何價？傳媒代議功能步向式微
關靖豐：選舉難解撕裂性政治矛盾 小圈子協商亦然
馮偉華：還逝者公道 盼悲劇不再——林麗棠老師死因研訊後記
梁亦華、陳之翰、葉兆輝：設「社會保險」保障送餐員權益 企業與消費者共擔責
朱兆麟：探討特首產生辦法的「法理情」
陳帆川：Clubhouse熱捲全球 馬斯克點石成金
梁美芬：愛國者治港天經地義
筆陣：臨危抽水 其心可誅 ／文：張志剛
【明報文章】港事艱難，內外交困，很難想像曾鈺成這樣的人物還有閒情出來公開「抽水」！
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筆陣：臨危抽水 其心可誅 ／文：張志剛
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