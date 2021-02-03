劉銳紹：中國外交的虛幻與務實

1980年代初，我長駐英國採訪，跟進整個中英會談香港問題的過程。由那時到今天，我始終認為英國是「利益至上的策略信徒」。前港督麥理浩當年訪京摸底，深知中國定要收回香港，返英後馬上建議修改英國《國籍法》，堵截大批港人赴英的門路，只讓小部分對英有利的人前往。今天BNO的「5＋1」新安排，先要移往英國的港人帶錢到英國生活5年，5年後再作篩選，也是建基於現實和利益；總之，香港的人才和財富，能吸多少就多少。這正是「利益最大化」和「邊緣效益」的策略。

BNO事件 中國自製三大弊病

反觀中國的反制措施，宣布不再承認BNO是旅遊證件，不能用於在香港出入境，港人離境只可使用特區護照或身分證。於是，眼前的實况清晰可見，就是：英國要錢，中國要面；但中國卻同時自製三大弊病：

（1）傷不了英國，卻傷了自己。

從任何角度看，只要仍然有不少港人擔心和相信「兩制」已經死亡，中國其實阻不了英國的吸人（才）和吸金計劃；尤其是《國安法》實施後，現實促使BNO和一些國家的護照增加了吸引力。從市場角度看，這是供求關係，而這個供求關係又是北京大力壓縮「兩制」而造成的。英國只是懂得借勢而已，還可以把假仁假義包裝成為保護港人的道德高地。

此外，中國也阻不了其他國家承認BNO，美國和加拿大很快就表態繼續承認了。更有甚者，中國貶斥BNO的同時，卻用硬橋硬馬的手段，否定了行之有效的「政治模糊藝術」（鄧小平也同意BNO作為旅遊證件的做法，這正是他講求實效的「白貓黑貓」理論）。

更糟的是，此舉製造了內部混亂。在建制派和內地的官場中，到底有多少人私下擁有外國護照或居留權，相信官方也無法完全掌握；這也是一些建制派最怕被人追問的事情。如今中央投下大石，不少塘中之魚也叫苦連天；雖說可以趁機正本清源，但同時暴露離心離德的事實。畢竟今天中國主要是利益凝聚，理念凝聚已買少見少了。

（2）中國以為矛頭針對英國，但拳頭卻打向港人，讓人感到北京只是「借外打內」，因而離心更大。

北京不再承認BNO是旅遊證件，跟着有消息放風：持有BNO的人可能被取消在港的投票權或其他權利。可是，官方又不能掌握到底誰人擁有BNO。於是，更左的意見又出來了，建議在下屆立法會選舉之前重新進行選民登記，要求選民填寫有否BNO或其他國籍的證件，虛報就等同違法。提出這些建議的人還認為，此舉可以「趁機堵截泛民的票源」。

其實，這些建議無非想阻嚇港人，以免形成「用腳投下不信任票」的負面效應。但人們不禁要問：果真如此，這豈不是中英鬥法，卻要懲罰港人，遏制港人的選擇權嗎？這樣的思維對嗎？有利於收復民心嗎？

（3）中國針對BNO，本想保住面子，但卻暴露更多自相矛盾之處。

中國不承認雙重國籍，強調「單一國籍」是對國家忠誠的表現；這也是一些人認為「擁有BNO就應該失去在港權利」的「理據」。但現實上，內地和本港卻有若干達官貴人擁有其他國家的護照或居留權，而這又是北京默許的（除非關鍵位置）；有些還被委任為人大代表或政協委員。

此外，中國雖然有法律程序讓人民放棄中國籍（但手續繁複），有些人更公開了外國籍的身分，但中國卻「不放鬆」其中國公民的身分。桂民海（瑞典籍）就是典型例子，他在泰國沒有出境紀錄後失蹤，出現時已身在中國，並已成為階下囚，全因為他是「中國公民身分」，瑞典抗議也無用。凡此種種，到底說明中國國籍的嚴肅性，還是官方的政治實用性呢？

還有，現時官方拿來反擊或針對BNO的理據，很多都是邏輯不順的。中國指摘英國利用BNO干預中國內政，但BNO本身就是英國的內政，那麼中國就是同樣干預別國內政。另有一例，當年BNO被視為旅遊證件，是全國人大接受的；如今BNO不再是旅遊證件，理應由全國人大宣布，而不是由外交部宣布。這完全體現了中國式的決策和執行機制──我行我素，不需透明。但在外界看來，這就是行政亂套或失去程序公義。

對緬甸務實處事 中國名利雙收

再談緬甸政變。當多年前昂山素姬仍被軟禁時，中國為免影響與當時軍政府的關係，不敢接觸昂山素姬；在中國心裏，昂山素姬是西方陣營撐起來的棋子，對她也素有戒心。其後，有迹象顯示昂山素姬可以獲得自由，並會突破重圍，已有人向中央提出，要想辦法用某種形式與昂山素姬接觸；否則，當昂山素姬真的上台之後，她會否對華友好就成疑了。那時候，中國與軍政府合作的密松水庫、中緬油管等設施（條件都對中國有利），都成為備受關注的項目。初時，中國仍未敢造次，但後來終於開始嘗試接觸昂山素姬了。

其後，昂山素姬成了緬甸的實際掌權人，中國還擔心她會否成為西方陣營的代理人，但後來審時度勢，決定用各種經濟誘因，強化中國與昂山政府的關係。果然，昂山素姬也着眼於緬甸的經濟和發展，並沒有出現中國擔心的「重西輕中」的政策，後來兩國還發展出「一帶一路」的皎漂深水港等項目。這都是務實的行動。

香港「兩制」被削 是令人痛心的苦果

不過，中國仍繼續保持與緬甸軍方的良好關係。緬甸的武器主要是向中國購買的，中國就在昂山素姬與軍方之間平衡游走，不介入緬甸的具體內政。可見，只要務實和不用情緒化處事，中國可以名利雙收；但如果浮躁失衡，卻會陷於虛幻而失名利和失民心的「三失」。香港的基礎和「兩制」被削弱，正是令人痛心疾首的苦果。

作者是時事評論員

[劉銳紹]