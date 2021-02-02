盧文端：中央主導政局 香港不可再亂——習近平「愛國者治港」論述的幾點解讀

中央總結香港危機得出重大結論

「愛國者治港」的說法，港人並不生疏，當年鄧小平先生提出「一國兩制」構想，就是其中的重要內容之一。習近平現在將堅持「愛國者治港」，界定為事關國家主權、安全、發展利益，事關香港長期繁榮穩定的根本原則，是中央總結2003年反23條立法，尤其是2014年「佔中」事件以來香港局勢得出的重大結論。回顧這些年來香港發生的重大事件，可以清楚看到：反23條立法的行動，對香港的國家安全造成嚴重危害；所謂「佔中」行動，以反對全國人大常委會關於行政長官普選辦法的決定為訴求，目標就是對準行政長官的位置，搶佔香港的最高領導權；所謂「35+攬炒」更是全面爭奪香港的管治權。

在中央看來，這一系列事件的發生以至造成嚴重的社會動亂，深層原因是一批對抗憲制、否定「一國」的人，在特區建制架構內外配合，藉着操縱選舉和製造社會動盪，意圖奪取特區管治權，把香港變成外部勢力遏制中國發展的棋子，危害國家安全。試問：如果這些反中亂港的人取得權力，中央的全面管治權、香港的憲制秩序和繁榮穩定還能維持？中央由此看到了香港危機的核心，看到落實「愛國者治港」的必要性、迫切性與根本性。所以，習近平明確強調：只有做到「愛國者治港」，中央對特別行政區的全面管治權才能得到有效落實，《憲法》和《基本法》確立的憲制秩序才能得到有效維護，各種深層次問題才能得到有效解決，香港才能實現長治久安，並為實現中華民族偉大復興作出應有的貢獻。

建立嚴格把關的「進入機制」和「清除機制」

中央主導香港政局，是中央對香港特區全面管治權的重要體現，也是香港政局穩定的根本保證。從全國人大常委會制定頒布《國安法》，香港實現止暴制亂，到全國人大常委會通過關於香港特區立法會議員資格的決定，淨化立法會生態，都是中央主導香港政局的重大行動。

事實上，中央決定管治香港的大政方針，需要香港特區的管理者具體貫徹落實，這就需要「愛國者治港」。習近平今次對林鄭特首和特區政府履職盡責表現的肯定，既是對他們作為愛國者的一種肯定，也是希望和要求特區的管理者都是愛國者，能夠在涉及國家安全等大是大非問題上，立場堅定、敢於擔當，展現出愛國愛港的情懷和對國家、對香港高度負責的精神。習近平在香港政局出現重大轉折的時候，強調「愛國者治港」，就是要從組織人事上確保香港政局穩定，不容許有人再搞亂香港。

按照「愛國者治港」的原則要求，中央和特區政府將推動制度改革，包括立法會和選委會等選舉規則改革，特別是建立嚴格把關的「進入機制」和「清除機制」，切實做到「愛國愛港者治港，反中亂港者出局」，確保愛國者掌控香港大局，徹底打掉「35+」一類的奪權幻想。

許多人以為，「愛國者治港」只是政治問題，其實也與經濟民生有關。習近平談到，只有做到「愛國者治港」，各種深層次問題才能得到有效解決。這裏體現了中央解決香港經濟民生等深層次問題的一種思路。人們都看到，多年來，一些對抗憲制的政客在議會建制架構內凡事政治化，製造兩地對抗，社會動盪不安，解決經濟民生等深層次問題舉步維艱。只有「愛國者治港」，才能為解決經濟民生等方面的深層次問題創造穩定的社會環境。

反對派符合愛國者條件就有空間

香港落實「愛國者治港」，反對派還有沒有政治空間？答案很簡單：符合愛國者的條件就有空間，否則，就不可能有空間。過去那種進入建制反憲制的現象不會再有了。

當然，對於反對派來說，實際上只是要求他們達到愛國者的最低標準，也就是在形式上宣誓擁護基本法，效忠中華人民共和國香港特別行政區，在思想上尊重憲制，在行動上不可觸碰「一國兩制」的底線。在這個基礎上，反對派在議會建制仍然有一席之地，仍然可以有不同的政見，包括反對政府的主張。

作者是全國僑聯副主席、中國和平統一促進會香港總會理事長

[盧文端]