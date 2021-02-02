劉進圖：愛國者治港 靠的是什麼？

定義愈收愈窄 建制難免人人自危

愛國者治港的理念並不是新的，早在1984年中英草簽聯合聲明後，鄧小平10月接見香港各界國慶訪京團時，便詳細談過這理念，當時鄧小平下的定義很寬鬆，只要擁護中國恢復對香港行使主權，不損害香港的繁榮和穩定，就都是愛國者，所以，左、中、右各派人士都可以參與治港，「左翼的當然要有，盡量少些，也要有點右的人，最好多選些中間的人。這樣，各方面人的心情會舒暢一些」（詳見《鄧小平文選》中〈保持香港的繁榮和穩定〉一文）。

在鄧小平設計「一國兩制」那年代，「維持香港原有制度」被視為確保「一國兩制」成功實踐的關鍵。如今，來到後國安法年代，「維持原有制度」已銷聲匿迹，「愛國者」的定義也愈收愈窄，不但右派早被排除，就連最溫和的泛民黨派也被迫出局，在建制派已全面掌控行政及立法機關下，中央領導人仍要強調「愛國者治港」，特區政府官員和建制陣營難免人人自危：難道我還不算愛國者？要怎樣做才算愛國者？

憑什麼相信「愛國政黨」幹部比公務員更好？

就算所有權力崗位上的人，都是北京眼中的「愛國者」，這是否就可以保證「一國兩制」行穩致遠，香港繼續取得成功？提出大幅變革的「愛國者」們，視司法機構為敵人，要成立委員會去指導法官量刑，要增設政治機制去處理投訴法官，要全盤改革司法機構，這些「愛國者」有沒有看到，多間大型跨國機構已在醞釀，日後簽訂商業合同還是否寫上合約受香港法律管轄？遇有爭議是否在香港仲裁？醞釀這個轉變，正是因為擔心香港的法律及司法制度，在《國安法》實施後會出現大變（詳見昨日《金融時報》頭版報道）。

香港的行政管治，確實有不少令市民詬病之處，單是過去一年防控疫情的表現，就連特首自己也承認，比內地、台灣和澳門都更差。可是，全面換上親北京政黨的「愛國者」後，管治是否就會改善？市民憑什麼相信「愛國政黨」的幹部，會做得比受過專業訓練的公務員更好？特區主要官員班子中，不是已經有多位局長和副局長來自「愛國政黨」了嗎？他們有什麼亮麗的管治成績，令市民相信他們，可以委以重任？

選委會為何到習近平年代便無法運作？

近日在人大政協的圈子裏，不斷有「愛國者」高調發聲，主張下屆特首產生辦法，廢除選舉改行協商，藉此確保特首由「愛國者」出任，避免1200人選舉委員會選出可能不愛國的特首。這個1200人的選舉委員會，向來被外界詬病是小圈子選舉，如今連小圈子也信不過了，要改為協商產生，假若中央接受這個建議，外界會怎樣看？在江澤民、胡錦濤年代都能有效運作的選舉委員會，為何來到習近平年代便無法運作？這個轉變，到底是說明香港的進步還是退步？這個轉變，反映的是「一國兩制」邁向成功還是失敗？

作者是資深傳媒人

[劉進圖]