鄭立：鑄大錯後激進補鑊 何盡力之有？

他們用了自己的權力做最激進的措施，不斷的禁這禁那，建立隔離中心，動員大量紀律部隊封城、測檢，這裏面應該也有不少行政工作。為的就是想要盡快將這個已經失控的疫情停止，這就是官僚的所謂「盡力」。

既然已盡自己所能用盡的權力，那一定是盡力，一定是無悔，一定是無可厚非。他們解釋自己怎樣「盡力」，大概不出上面兩段寫的東西。

振振有詞的說自己盡力，只是因為他們忘了自己有權決策，別說香港的行政主導下，官僚權力已經很大，再加上前年開始引用的《緊急法》，他們有無盡的權力，可惜當一輩子公務員目光如豆，只知權力的甜美，卻不知道權力的代價，也就是決策錯誤的責任。

他們一定不記得，在去年1月、2月的時候，醫護早就提議要全面封關，政府卻曾強調封關「不切實際」然後拒絕，這個是政府的決策；之後「基於人道立場容許海員豁免檢疫來港換班」也是政府的決策；在疫情未完時，急着弄一刺即破的旅遊氣泡，以及「回港易」返港免檢，又是政府的決策。

目光如豆的官僚，不知道有權力者所謂的「盡力」，是指盡力做正確的取捨。刻下世界成功的抗疫例子，都在於盡早封關而且嚴格把關，而不像香港政府這種遲疑加上經常想開門的僥倖心態。

握有權力的人，做了錯誤的決策，導致覆水難收，搞到自己被殘局糾纏痛苦，必須不斷亡羊補牢時，這不叫盡力，這叫報應。是政府為了自己思考的懶惰，以及決策時分不清事情輕重的報應。

作者是專欄作家

[鄭立]