葉文祺、黃樂妍：四大好處力證 租置計劃乃全民受益的德政

研究團隊對街坊的反應不感到絲毫意外，因我們歷年來的研究發現，租置計劃確實可以帶來種種好處，以下4點最為顯著。

讓基層擁有資產 縮窄貧富差距

第一，出售公屋有助縮窄貧富差距，讓基層家庭借助資產升值獲得財富增長。眾所周知，香港的貧富懸殊問題非常嚴峻。根據瑞信出版的《環球財富報告》，香港最富有的1%人口，便擁有全港53%的財富。問題的核心在於，香港的置業率一直在五成上下徘徊，隨着樓價上漲，「擁有物業」與「沒有物業」兩個階層的財富鴻溝日益擴闊。2019年擁有私人物業的家庭，相比一個公屋租戶，前者的財富是後者的30倍（見圖），接近回歸以來的最大差距。對於未能置業的人而言，無論他如何努力工作，收入和儲蓄都難以追上樓價的漲幅，社會的財富差距亦只會愈來愈大。

重推租置計劃給予80萬居住在公屋的基層家庭（約佔全港三成家庭）以低廉價錢購買其居住單位的機會，如同釋放大量潛藏於公營房屋的財富，並轉移予基層，讓他們可以借助樓價上升來達到資產升值，改善生活條件。

釋放土地價值 為全民創富

第二，重推租置計劃能將原本潛藏在公屋的土地價值完全釋放，相當於為全港750萬人每人創造約60萬元財富。事實上，對公屋租戶而言，由於公屋單位並不能自由交易，價值很低；對港府而言，出租公屋單位不僅不能收回建築成本，每個月的租金收入亦不足以應付單位的維修成本。但若公營房屋單位能在公開市場上自由交易，約4.4萬億港元的土地價值就能夠被釋放出來，相等於2019年本地生產總值的1.5倍，並勝過香港全部外匯儲備。

減輕港府財政負擔 加強社會建設

第三，重推租置計劃可大大減輕港府財政負擔，節省的支出還可作完善社會保障制度之用。由於公屋建設、維修費用龐大，加上單位以遠低於市價的租金出租，按現值推算，港府要為每個公屋單位提供大約240萬港元的資助，長遠為港府帶來沉重的財政負擔。

相反，港府一旦出售單位就會帶來額外收益。假設將單位定價為200萬港元，只需出售現有公屋單位的一半，即約40萬個單位，就能獲得8000億港元收入，相當於現時港府財政儲備總額！尤其在新冠疫情重創香港經濟、年度財政赤字擴至3000億情况下，這筆收益就無異於及時雨。更何况，有關收益亦可用於興建更多公營房屋、加強社會建設、完善教育及社會保障制度等，讓全民受惠。

更有效運用房屋資源 中短期內紓緩房屋短缺問題

第四，重推租置計劃可以提高公營房屋資源的使用效率，中短期內紓緩房屋短缺問題。實證研究發現，租置計劃單位的業主家庭，其平均住戶人數為3.4，比一般公屋租戶的2.9為高。按此推算，若現存的出租公屋單位全數出售，將可在不興建任何新單位的前提下，額外容納超過16萬人口。這相當於一下子增建了逾6萬個公營房屋單位，約等於過去3年的總公營房屋單位建設量。

出售公屋乃一舉多贏方案 望港府謹慎思量

以上4點力證租置計劃實是一個一舉多贏的方案，不僅能夠幫助基層成為業主，令他們「從無變有」，港府亦能因出售現有公屋單位而得到額外收益，紓緩疫情對經濟帶來的衝擊。而因「賣斷」單位而省卻的維修費用則能用作加強社會建設，裝備香港以應對未來的各種挑戰。希望港府能夠在這個特殊時期謹慎思量，大力推動這個全民受惠的良策。

作者葉文祺是團結香港基金土地及房屋研究主管，黃樂妍是團結香港基金助理研究員

[葉文祺、黃樂妍]