曾志豪：香港會變通化嗎？

政府視「小區圍封」是政治重頭戲，因為這是和內地的防疫政策接軌的重要一步，政府希望透過「小區圍封檢測」，達到「清零」目標。不惜「勞民傷財」，也要把「圍封」進行到底。

「小區圍封」真能清零嗎？

檢測陰性的居民由踏出「封鎖區」開始，便重新暴露於病毒風險之中，理論上只要香港社區仍有病毒，任何人都有機會感染然後重新帶回「小區」，製造第二次傳播機會。

特別是這次「封城」的佐敦和碧街，居住環境惡劣、喉管接駁混亂，一人感染便容易傳播到成幢大廈住戶，所以若要封小區檢測，是否也應同時維修這些出事大廈的水喉，避免悲劇重演？

外界認為這次「突襲封城」只是前奏預演，下一步行動不如看看內地的「小區」管理方法，可見端倪。

內地的小區在疫症來襲時，採取封閉管理方法，包括圍封小區只准保留一個出入口、要實名登記出入、健康碼掃描。有些重災區更要求封鎖時居民要留在家中檢測兩次，方可放心。

那麼香港下一步會如何？實名登記居民資料？推廣「安心出行」？這應該是全民檢測後，政府希望做到的「全民措施」。防疫之下，「個體」的私隱便會輕易屈服在「集體」的管理之下，無力反抗。

只是封城抗疫是真有如此神奇功效？最近吉林的通化市「突然封區」，政府信誓旦旦會供應生活物資，結果民眾還是在網絡求救，有斷糧斷藥的危機。

香港下一步會像通化市這樣，不是個別「小區」，而是整個城市都封閉管理、全民檢測嗎？

內地有封閉的區域長達21天，才宣布「小區正式清零」！香港下一步，可能就是全港封閉檢測嗎？

作者是傳媒工作者

[曾志豪]