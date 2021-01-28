香港天主教勞工事務委員會：就業不足家庭 疫情下缺乏適切支援

受疫情重創行業中，被迫放無薪假或削減工時的基層僱員情况不比失業僱員樂觀。本港最新就業不足率（2020年10月至12月）達3.4%，較2019年同期上升2.2個百分點，主要遍及建造、零售、飲食及運輸等行業（註1）。這些行業僱員多涉及低技術職位，收入不高，一旦開工不足，家庭經濟隨即陷入困境。從前這些家庭的婦女或可從事兼職幫補家用，現在礙於照顧在家學習的子女，也需無奈放棄工作，以至家庭只剩下一人獨力支撐生計。家庭在職人數減少，撫養負擔隨即加重，生活百上加斤。

工時未符要求

在職及兒童津貼同被削

在放無薪假期間，他們名義上雖保有工作職位，卻沒有收入，也不被視作「失業」，因此就連申請綜援都不合資格。在職家庭津貼計劃原來是為這些低收入在職家庭提供生活補助，但申請資格與工時掛鈎。疫情席捲各行各業，不少低收入家庭已被迫面對失業和就業不足的困境，家庭在職成員的合併工時已大幅減少，實難以符合申領在職津貼最少每月工作144小時的要求。結果，這些低收入家庭在疫情打擊經濟、就業不足及收入大減下，在職津貼反被大幅削減，有的家庭甚至因工時未符最低要求而失去整月津貼。這為原來緊絀的家庭經濟帶來雙重打擊，生活捉襟見肘。有些家庭需動用積蓄，甚至借貸維持生計。

這些領在職家庭津貼的住戶多半是有兒童家庭。在職家庭津貼計劃中的兒童津貼，同樣與申請家庭的工作時數掛鈎。換言之，在未達最低工時要求下，這些家庭會同時喪失在職及兒童津貼，這猶如雪上加霜。為了減低生活開支，這些家庭往往先節衣縮食，基層兒童必首當其衝，食不果腹之餘，亦嚴重影響其成長與發展，長此下去兒童貧窮問題勢必惡化。

《2019年香港貧窮情况報告》指出，政策介入後，2019年全港貧窮人口仍逾109萬，當中逾四成五來自在職住戶，涉及50多萬人，較2018年上升2.6萬人，貧窮率達8.4%（註2）。這反映本港經濟轉差，工作機會逐漸減少，低收入家庭2019年已開工不足，收入大不如前。在肺炎疫情威脅下，經濟及就業市場持續衰退，低收入家庭的工作時數及收入將進一步轉差，這意味更多人陷入經濟困境，愈來愈多家庭頓失依靠。

在職家庭津貼一直是政府應對在職貧窮的主要方法，雖然在2020年7月政府全面調高在職家庭津貼的金額，但截至2020年10月累計只有約7.7萬戶（約25萬人）受惠（註3）。這與本港在職貧窮住戶人數相距甚遠，反映計劃在申請資格上門檻過高，以致成效欠佳。

工作福利思維主導 治標不治本

勞福局長羅致光早前表示正探討降低在職家庭津貼的工時限制，誠然這能對應職津工時門檻過高的問題，但根柢裏計劃仍是以「工作福利」主導，即要受助人先滿足就業及工時的條件才予以補助。疫情仍未受控，就業前景不明，若政府仍以這種思維來處理現時就業不足的問題，實屬治標不治本，未能照顧其他未合資格、而且愈來愈多瀕臨失業邊緣的基層家庭。還有，在缺乏勞工法例及生活工資保障下，這仍然是要把這些低收入家庭推向惡劣的勞工市場，強迫他們接受更低薪及更不穩定的零散工作，不但完全漠視經濟衰退、就業職位不足的實况，而且進一步助長在職貧窮問題。

促請政府提供3個月失業援助

我們再次促請政府改革綜援制度，並為失業及就業不足人士提供為期3個月失業援助，建議資助金額為僱員之前月薪八成，申領金額上限為相應的全港僱員就業收入中位數（註4），讓他們可以得到即時的經濟支援，渡過疫下難關。政府亦應盡快設立失業保障制度，確保非自願失業者在失業期間有暫時收入，應付家庭的基本需要。

註1：根據香港統計處最新資料，2020年10月至12月，本港就業不足情况主要遍及建造（就業不足率7.7%）、零售（4.1%）、餐飲（7.8%）、運輸（8.9%），以及「藝術、娛樂及康樂活動」（6.5%）行業；bit.ly/3cdz6S7

註2：扶貧委員會（2020），《2019年香港貧窮情况報告》，頁52

註3：扶貧委員會（2020），《2019年香港貧窮情况報告》，頁4

註4：根據政府統計處的《綜合住戶統計調查按季統計報告》（2020年7月至9月）的資料，香港僱員每月就業收入中位數為1.75萬元

[香港天主教勞工事務委員會]