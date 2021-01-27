關偉基：不應也不能迴避的議題——香港是否三權分立？

若說本港無三權分立，可以怎樣精準而扼要地論說香港的政制呢？可以怎樣精準而扼要地論說香港行政（executive；或可以翻譯為執政／執法）、立法（legislative）、司法（judiciary）三者的關係呢？

首先，我們要認定三權分立說的是一種政制精神，惟三權分立卻有很多不同形式或設計。

其次，當我們辨別某一政府的政制是否三權分立時，我們要分清楚法理（de jure）上是否三權分立和實質上（de facto）是否三權分立。

再次，我們更必須肯定，某個政權是否三權分立，是屬於事實上是否如此的問題，而不涉及三權分立是否適切於所在社會的問題。

最後，必須指出，三權分立跟行政主導是沒有矛盾的。而行政主導並不是、更不應是行政霸道。

設計明顯是三權互相制約

法理上，香港的政制明顯地分開三部分——行政、立法、司法，各有其首長，分別是特首、立法會主席和首席法官。特首不能命令立法會通過行政機關提交的預算案和法案，特首也不能指示法院如何判案；當然，立法會和法院也不能命令行政機關如何施政。另一方面，特首或行政機關提出的法案和《財政預算案》，立法會可以不予通過，立法會通過的法例和行政機關的措施，若有人提出司法覆核，法院經謹慎審理後，認為違憲，可以宣布無效（法院不能主動審判法例是否違憲，必須有人提出司法覆核才可）。若法院根據法例和憲法條文的判決，不利於社會秩序穩定時，行政和立法機關又可通過無追溯力之新法案以糾正之。

這明顯是三權互相制約的設計，一般稱為三權分立。如果我們認為三權分立這詞語不好，則我們應提出應該怎樣精準地描繪香港的政制，精準地描繪香港行政、立法、司法三機關的權力關係。單用行政主導一詞明顯未能反映三權互相制約的關係，甚至容易被人誤會為行政霸道。行政主導的正確含義，只是由行政機關採取主動權提出財政預算案和法案，而非表示行政機關或特首可以命令立法會遵照其意思而行事。

實質上，因着立法會功能組別中公司票的安排和分組點票制度，使立法會和行政機關過度合作愉快，以致沒有實踐制約行政機關的功能。惟既然《基本法》明言立法會最終全民普選，故法理上，香港的政制仍以三權分立為目標。除非修改基本法，使功能組別和公司票制度永續，否則香港政制的設計仍是三權分立。

基本法是一份嚴肅的憲制文件，應受到各方（包括市民、政治人物、擁權者）的尊重，不應為求一時方便而故意扭曲，否則後患無窮。

作者是自由撰稿人

[關偉基]