甘文鋒：放寬政策 釋放祖堂地潛力

而改變土地用途方法會較多，如果我們將目光移到鄉村，其實也有很多土地可以發展。一般市民可能一想到鄉郊地，就想到發展商已大規模收購，其實就現時鄉郊農地而言，主要發展商其實只佔有約1000公頃，面積遠遠比不上祖堂地；據了解，現時整個鄉郊有約2400公頃的祖堂地，這些土地卻因為政府因循卸責而難以發展，將本來能夠發展的價值大大降低。簡而言之，在法例沒有規定之下，地區的民政專員要求「祖」和「堂」的所有男丁同意才可出售祖堂地，根本是作繭自縛，亦不合時宜，做法也沒有因應局勢而改變。其實只要考慮其他做法，例如降低買賣祖堂地的門檻至每「房」同意即可出售，香港的土地供應便可以倍增。

不應死守「須所有男丁同意才准賣地」

為什麼說政府因循卸責？根據《新界條例》第15條，有關祖堂地的買賣是需要得到當區民政專員發出的同意書才能生效。然而，在處理有關土地買賣轉讓的申請時，民政專員往往只要收到一份反對意見，就否決有關申請，但這個買賣門檻卻並不存在於條例中。事實上，各處鄉村各處例，在早前的相關案例中，也有參考鄉村習俗，既有判例要求取得宗族成員一致同意，也有判例是只要各房負責人同意就可以買賣，民政專員實不應死守必須所有男丁同意的要求。

如果現時香港土地充足，這種做法當然不是問題，但以今天香港的情况，政府理應用盡所有合法手段去增加土地建屋。但民政專員的墨守成規作風，卻正正影響整個土地供應，影響數以千計公頃土地的發展。正如習近平主席所言：「為官避事平生恥」，今天政府在處理祖堂地時，正正是避事。如果在不用修改法例的情况下，民政專員仍然不肯改變舊習，只會浪費了極具潛力的祖堂地！

政府可以與鄉議局加強溝通，諮詢各個鄉村是否同意以各房負責人的意見為出售祖堂地的根據，如果村內有強烈意見希望能發展祖堂地，相信各村的代表也能由下而上推動改變。而政府在得到民意支持下，也可進一步向各區民政專員發出指引，只要各房負責人同意，應可就祖堂地的發展做出最終決定，相信可在中短期釋放祖堂地的潛力，為香港提供更多住宅用地。

作者是香港青年時事評論員協會會董

[甘文鋒]