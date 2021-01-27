劉銳紹：對外講策略 對內卻愚頑

拜登正測試中國反應 再制訂互動策略

先看拜登的手法。台灣駐美代表蕭美琴獲正式邀請出席總統就職禮，這是美台斷交後的第一次，跟過去只能通過國會議員取得入場券的間接邀請不同。此外，美國羅斯福號航母艦隊進入南海，而且是經過靠近台灣的巴士海峽進入的；這是拜登上台幾天之後就出現的行動。還有，拜登很快就跟歐洲盟友的領袖通話，顯示他趕快修復西方聯盟的關係，阻截中國與歐盟簽署投資協定之後的發展態勢。另一方面，拜登上台數日，未與習近平通話，顯示先後、輕重、緩急之別（但美媒卻放出消息，指中國急於安排習近平與拜登接觸，似要製造宣傳戰上的軟壓力）。凡此種種，反映拜登正在測試中國的反應和底線，再制訂互動的策略。

拜登還可能有其他動作，例如跟習近平通話後再選擇時機與蔡英文通話（暫時不會這樣做，以免成為北京指摘的話柄），或者讓內閣成員與台灣政要接觸。在政治學上，這既是試探，同時逐步創造既定事實，漸成慣例，最後移船就磡。

再看中國這邊，宣布制裁美國前國務卿蓬佩奧等28人（但只公開其中10人的名字）；不過，這些制裁跟美國對中國的同類制裁一樣，沒有多大實質作用。習近平在世界經濟論壇年會上不點名批評美國「以多邊主義之名，行單邊主義之實」（美歐聯合，只是西方世界內的「多邊主義」，但聯手制華，就是國際格局中的單邊主義）。不過，這種批評也是「羽毛的拳頭」，不痛不癢。白宮發言人隨即表態：習近平的呼籲不會改變拜登政府的戰略，美國將使用「戰略耐性」（Strategic Patience）處理美中關係；也就是說，美國將我行我素，戰略已定，創造有利條件壓迫和圍堵中國。

不敢輕信中國真會開放網絡市場

相反，中國有一個動作卻值得注意。中共中央統戰部間接領導的「全球化智庫」發表報告，建議中國放寬Google、facebook等美國網絡企業在中國的投資和業務，換取美國不再針對華為、TikTok等中資企業。不過，外界把這個建議視為中國通過「民間團體」的間接放風，旨在測試美國的反應。但中國會真的開放網絡市場嗎？我倒不敢輕信。

質疑的理據很多。例如，中國最近雖與歐盟簽署投資協定，但也沒有開放互聯網市場和民意調查業務；即使中國對美國作有限度的開放，但也會設下天羅地網，例如限制流量、使用區域，並由中國緊抓審查權等。遠一點的事例還有梅鐸集團，當年梅鐸作了大量投資，以為可以用時間換空間，等待中國早晚開放傳媒市場，但最後還是失意而回。可見，中國在意識形態方面只會繼續其銅牆鐵壁的政策。「全球化智庫」的建議，變成了中國測試美國的「驗孕棒」，也是中國希望緩解美國壓力的橄欖枝而已。

與此同時，中國對內地和香港傳媒的卡壓卻有增無減。例如，新聞出版署上周發出《關於開展2020年度新聞記者證核驗工作的通知》，表面是防止記者身分被濫用，但主要作用卻是要傳媒機構約束記者的行為。過去，律師才有年審，不符官方要求的就被釘牌，如今連記者也要年審，確保不會「異化」。其實，內地新聞界有一種「潛動力」──個別有使命感的記者，把採訪所得但不能在所屬媒體公開發表的內容，改用不同形式（例如微博、文學作品或「自媒體」），轉彎抹角，改頭換面發表出來。這種「擦邊球」現象慢慢成為一種低調存在的潛規則，只要沒人舉報就行了；可是，現在也要禁止，可見官方對信息自由何等恐懼。

只擴大國際統戰 對內以打壓為主

面對內憂外患，中國理應擴大內外團結，但中國只擴大國際統戰，對內則以打壓為主。這方面的例子俯拾即是，例如中國和印度近期發生邊境摩擦，中國希望通過新一輪的軍長級會談解決，姿態十分理性。但對台灣，北京卻不斷加強武嚇，最近還增加戰機出動的數量和逼近台灣的次數，甚至繞台飛行。在政治對話方面，更是停擺多時，過去通過海基會和海協會的對話機制，早已生鏽難動。

面對眼前的困局，北京認為和平統一的機會愈來愈渺茫，但又不能馬上武統，於是出現「以武促統」的想法──增加對台灣的軍事壓力，配合國際打壓，希望拖垮台灣的經濟和綜合實力。中共對外對內的手法不同，於此可見一斑。

馬雲的命運有指標性

最近另一個值得觀察的例子，就是阿里巴巴和螞蟻集團的馬雲。他「隱形」兩個多月後，忽然在鄉村教師頒獎禮上出現，有人認為這顯示他已經「安全着陸」，阿里巴巴的股價即時反彈。但我仍感到必須繼續觀察，才能作出結論。記得在「六四」之後，趙紫陽被軟禁，忽然有一天他在廣東露面，還打高爾夫球，外界馬上以為他「沒問題了」。但原來他每次要離開北京，都要中央高層同意才能成行。果然，他後來仍是不得自由，鬱鬱而終。

如今，馬雲的命運也有指標性。他以前是教師，出席以他命名的鄉村教師頒獎禮，無傷大雅，也可襯托官方的寬鬆。其實，他能否自由進出國境？離開國境之時，其家人的處境如何？才是較能說明問題的指標，一切有待觀察了。最新消息說，《紐約時報》前駐京攝影記者杜斌獲取保候審，早前已經獲釋。杜斌和馬雲，是不同位置的「政治牌」，同是受難者，但未來命運卻可能走向殊途。

對外被迫務實 對內隨意任性

總之，對比中國對外和對內的行動，就會發覺：對外被迫務實，對內則隨意任性；對外理智和講究策略，但對內卻顯得愚頑，有時甚至強蠻。最近的上述例子，更說明中國政治文化中的一種心態，好處寧予外敵，不授家奴；政策寧縱外敵，不放家奴。因為強敵可以傷害中國及權貴一族，所以要小心應付；但普羅大眾只是地上沙泥，可以隨意踐踏。如此情境，才是最令人傷心落淚之處！

作者是時事評論員

[劉銳紹]