蔡百泰：海洋公園應廉價售票 而非免費入場

海洋公園盲目跟隨迪士尼樂園集團的國際入場費標準，近年一直調升至超逾一般家庭所能負擔水平。

可惜，香港海洋公園在釐定收費時，未有考慮鄰近地區競爭對手，例如日本、台灣、新加坡等地的海洋公園收費（見圖）。本人明確批評「不應跟隨一直提高入場費」，並警告「過於昂貴」。尤其在公園陷入財困之前，本人已不斷建議以「薄利多銷」的原則，調整至合理票價，然後積極向全球推廣、招客，鞏固海洋公園的環球客源。

在香港海洋公園陷入財困後，本人也積極向行政總裁提出公園重整經營模式的意見，並樂意與時任主席孔令成見面。

本人極力主張保存海洋公園，使其持續營運，現有設施各具吸引力，必須充分發揮，大力宣傳。海洋公園規模宏大，必須招徠四方客，入園對象不應只是香港人，尤其需包括中國大陸的同胞和全球旅客，使其成為旅客必往之重要觀光點。這是我一直的主張，尤其在日本積極推廣。

因此，本人建議香港海洋公園必須收取基本入場費，作為維持持續經營經費的一部分。但這應是廉價的入場費，促使公園成為港人的休閒和全球旅客的旅遊勝地。

成人收費50元或若干水平，可再詳細研究斟酌。但為使海洋公園收支平衡，本人早已提出廉價入場費政策，另作分項收取費用，更建議加強紀念品及精品商品發展，以及興建三星級酒店供海洋環保研修之海內外學生作學習研究住宿之用，以及增闢露天表演場做音樂會之用，也能帶來可觀收益。

作者是百勝旅運有限公司董事長、香港日本人旅客手配業社協會永遠榮譽會長、韶關市人民政府旅遊發展顧問

[蔡百泰]