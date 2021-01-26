梁美儀：從封區看政府的抗疫意志

從追蹤隱形個案、截斷病毒傳播鏈的角度看，封區下禁足令，強制特定區域居民檢測，對找出未被發現個案是有一定效力，而這正是內地常用的招數。不過，特區政府出招速度之慢，絕對無法跟內地相提並論。佐敦地區其實早在兩周前，已開始出現多宗感染個案，並於本月中旬要區內約20座大廈居民強制檢測，接着約一個星期，確診個案主要呈升勢，後來政府才在區內劃定指定區域，要求居民強制檢測。

若要封區，為什麼不早在個多星期前、區內多座大廈出現個案時已進行？為何讓該區傳播鏈不斷如漣漪般不斷向外擴散？最令人不解的，是當局的保密工夫之差，在落實封區措施前已消息滿天飛，相信不少無意被困的居民，早已拖篋離場。如當中有隱性患者的話，這兩天大鑼大鼓的封區行動，除了展示特區政府跟隨內地控疫步伐之外，對全面控制區內疫情擴散，效用有多大？

跟早前無效兼浪費資源的全民自願檢測一樣，搞出個大龍鳳，公帑花了，人力物力耗用了，但控疫效果是否成正比，是做了場政治抗疫騷，還是有用的抗疫措施，市民心裏有答案。

應找回「逃兵」 勿白費心機

當局公布曾在區內大廈逐戶拍門，要求市民檢測，但有470戶未有應門。這些是空置單位，還是封區強檢的「逃兵」？香港警隊既擁有第三代超級電腦，又有數百名人員曾受過相關訓練，加上警隊過人的追蹤和偵測能力，當局應找回逃兵，勿再白費心機。

作者是資深傳媒工作者

[梁美儀]