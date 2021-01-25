鄭立：當心封殺特朗普的論據 日後被拿來封殺你們

民主陣營不乏假消息及輕信者

不知道大家記不記得，民主陣營裏曾盛傳梁天琦是「鬼」這件事？後來又好像不這樣說了，那到底哪個才是真的？又，青年新政是不是如某民主派前議員指控一樣，是「共青年新政」呢？旺角事件是不是什麼陰謀呢？更不要說前年大規模抗爭開始之前種種謠言。以上的全都有媒體上的紀錄為證，撫心自問，民主陣營內不乏假消息，以及輕信這些消息的人。

民主陣營一直主張香港是三權分立，但政府卻明言香港並不是三權分立；他們也一直說香港是法治社會，但實際上香港的《基本法》有解釋權；一直以守住23條當理由要求選民投自己進去議會，卻一直不夠票數投票擋住23條，而且最終《國安法》來的時候，議員根本什麼都擋不住；這裏也多是虛假或誤導。

這些算不算另類事實（Alternative facts），恍如活在另一個平行時空之中，堅持自己所深信的才是事實呢？至於「煽動民眾進行非法行為，導致死傷」、「令社會陷入嚴重分裂局面」這些，說的人是否忘了自己也被政府指控完全相同的東西？

當大家開心地指控特朗普是萬惡時，請不要忘了，這些指控特朗普以及其支持者的根據，也是香港政府指控民主派的根據。而大家同意媒體封殺特朗普的理由，也一樣是政府封殺民主派的理由。

既然假消息或誤導是封殺特朗普的正當理由，也一樣是封殺香港民主派的正當理由；如果分裂社會煽動民眾就是萬惡，那麼別人也可以說民主陣營是萬惡；若覺得打倒特朗普是一場黑白之戰，對付你的人也覺得這是一場黑白之戰。你把回力鏢射出去，很快就會狠狠的打回來。

雙重標準是強者的特權

我知道這世界上大部分人都想雙重標準，指控別人的根據，在自己身上就不適用了，可是我想提醒一下，雙重標準這種事是強者的特權。打壓人的一方雙重標準，是因為你奈他不何，被打壓的一方雙重標準，則只會令打壓變得更有理據，因為他們會用你自己說的話，套回在你自己身上，讓你親手釘上自己的棺材蓋。

記得民主派前陣子總辭的時候，攻擊總辭的論據，就全部打回自己嗎？何必現在又重演一次，阿寶都就快積勞成疾了。

作者是專欄作家

[鄭立]