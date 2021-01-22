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葉蔭聰

筆陣

筆陣：國家安全體制：一場未知的宿命／文：葉蔭聰

【明報文章】日前，正當我跟許多香港人一樣，被大規模逮捕反對派的行動「震懾」之時，一位韓國同事邀請我與她進行了一場對談，對談內容會寫成韓文出版，為韓國朋友介紹香港的情况，以及我們討論與思考的問題。

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