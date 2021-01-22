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2021年1月22日星期五
葉蔭聰
筆陣
筆陣：國家安全體制：一場未知的宿命／文：葉蔭聰
聞風筆動：律政司換英御用大狀 法律界料不影響未來外聘／文：李先知
周永新：5個市民1個貧窮 是香港的宿命
林緻茵：「簽定唔簽？」——分析公務員對宣誓或聲明的疑慮
洪清田：美國發生什麼事？與中國何相干？
曾志豪：當油麻地變成小區
筆陣：國家安全體制：一場未知的宿命／文：葉蔭聰
【明報文章】日前，正當我跟許多香港人一樣，被大規模逮捕反對派的行動「震懾」之時，一位韓國同事邀請我與她進行了一場對談，對談內容會寫成韓文出版，為韓國朋友介紹香港的情况，以及我們討論與思考的問題。
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筆陣：國家安全體制：一場未知的宿命／文：葉蔭聰
聞風筆動：律政司換英御用大狀 法律界料不影響未來外聘／文：李先知
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