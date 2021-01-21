吳敏兒：反思強積金制度缺陷 應設法改良更應推退保

須降低收費 免淪金融機構提款機

強積金成效一直備受質疑，而更令一眾打工仔女氣憤的，是強積金投資回報未見突出，但收費卻幾乎貴絕全球，不斷蠶食打工仔女的血汗錢。2019年強積金的平均開支比率為1.45%，遠高於韓國、澳洲、以色列、智利等國家（大約0.5%至0.6%；註），市民退休生活未見保障，基金經理每年過百億元管理費已袋袋平安。

不要以為區區一個半個百分點是小數目，以累積數十年供款計算，只要收費下調半個百分點，僱員的強積金戶口結餘也可以提高超過一成。現時強積金扣除收費後每年平均回報率為3.9%，如果每月供款1000元，40年後強積金戶口有大約85萬元；倘若整體收費水平降至「預設投資」的收費上限0.95%，結餘即可增加15%至接近100萬元。

政府必須立即採取措施降低強積金收費，包括將法定收費上限擴大至適用於其他基金類型，否則強積金只會淪為金融機構的提款機。

取消對冲 也應放棄專項儲蓄戶口方案

強積金另一為人詬病之處，是僱主可提取其供款的累算權益抵消須付的遣散費或長期服務金，即俗稱的「對冲」安排。2020年第二季，武漢肺炎疫情令裁員個案大增，僱主提取強積金對冲遣散費的款額突破10億元，較2019年同期飈升近一倍；連同對冲長期服務金的近8億元，該季度從強積金提取的56億元中，剛好有三分之一是「回水」給老闆，難怪勞工團體嘲諷強積金只是僱主的「豬仔錢罌」。

雖然林鄭政府一上任已承諾取消對冲安排，但同時計劃強制僱主設立專項儲蓄戶口，用作支付遣散費或長期服務金。這個笨拙的建議不但鎖死僱主大筆（最終可能不會動用的）資金，亦令原本簡單的修例工作變得複雜，拖慢整個立法程序。

現時估計取消對冲最快要到2025年方可正式實行，其間又有再多三四百億元打工仔女的退休金被「冲走」，大大削弱強積金的退休保障功能，這對年長工人的影響尤甚。

筆者認為，政府應放棄專項儲蓄戶口方案，盡快修改法例取消對冲安排，並接納職工盟早前的建議，由政府注資和僱主供款設立基金，向僱主發還一半已付的遣散費或長期服務金，同時亦可補貼員工部分劃線前被對冲的供款。

可「補足」低收入者供款 「配對補助」非在職者

不過話說回頭，即使降低收費和取消對冲，強積金仍有眾多制度性缺陷，當中最重要的兩項是：未能為低收入和非在職人士提供足夠退休保障，以及打工仔女需要自行承受巨大的投資風險。

針對第一項問題，政府在2020年1月公布，計劃約在2024年後為獲豁免供款的低收入工人代供5%強積金，估計每年涉及開支約6億元。可是，這建議對基層市民的幫助十分有限，假設政府每月代供350元，按目前強積金回報率3.9%計算，即使政府代供40年，扣除通脹後低收入工人的強積金戶口最終亦只會增加11萬元，最多只夠應付兩三年的退休生活。而這建議對入息剛超過7100元的人士亦不公平，他們不但沒有政府補助，更要強制供款5%，令他們每月可動用收入比入息剛低過7100元的人更低。

一個較為可取的做法，是由政府補足（top up）低收入人士供款至某水平，例如每月1000元，以月入1.2萬元的僱員為例，僱員每月強制供款為600元，政府的補助供款就是每月400元。至於不用強制供款的低收入人士，如果選擇自願供款月入5%，政府照樣補足至1000元；以月入6000元的僱員為例，如每月自願供款300元，政府就補助700元，否則政府只會代供月入的5%，即300元。

非在職人士方面，政府亦可採用配對形式提供補助。如果在職人士選擇為其非在職配偶開設強積金戶口並每月供款，政府可提供等額補助，上限為該在職人士月入的5%或500元，以加強對非在職人士的退休保障。

估計這兩項建議每年涉及的開支不超過100億元，而政府的補助令基層市民的強積金可應付多近10年的退休生活需要。

應對投資風險 宜准供款放在外匯基金

針對投資風險問題，政府應容許就業人士選擇將部分供款存放在外匯基金，每年回報率跟財政儲備存放在外匯基金的投資回報計算方法相同，即按外匯基金投資組合過往6年的平均投資回報率計算。這個建議未必可以提高強積金的投資回報，2001至2019年期間，強積金和外匯基金每年平均回報率相若，但前者的回報波幅卻遠高於後者，倘若進一步採用外匯基金6年平均回報率計算，強積金的投資回報將會更加平穩（三者的變異系數(coefficient of variation)分別為11.9%、4%及1.9%），避免供款人在即將退休時，遇上金融風暴而承受巨大投資損失的風險，減少計劃退休生活時的不確定因素。尤其是政府計劃為低收入人士代供強積金時，更沒有理由以公帑讓金融機構賺取更多投資管理費，強積金供款存放外匯基金是更合理和符合公眾期望的方案。

不過，上述改良建議始終未能完全解決強積金的制度性缺陷，基層市民仍有退休金不足的問題，投資風險仍然由供款人自行承擔，而所有人亦無法預知自己的壽命，退休生活仍有很大不確定性。歸根究柢，徹底的解決方法，仍然是民間社會多年來的倡議，設立社會保險形式的全民退休保障制度，每月退休金按供款額和供款期計算，並設有最低款額，讓每名市民都可享有安穩的退休生活，直至終老。

註：OECD (2019), Pensions at a Glance 2019

作者是職工盟主席

[吳敏兒]