觀點
張志剛

筆陣

筆陣：願首輪接種疫苗者 料佔人口兩成 ／文：張志剛

【明報文章】面對當下疫情，再去拗應否做全民檢測，已經無甚意義，因為道理已經講通講透，政府綜觀全局，自有其主張。而當下唯一可以拯救香港市民於水深火熱之中的希望，就只剩下疫苗注射。

上 / 下一篇新聞