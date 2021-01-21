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2021年1月21日星期四
張志剛
筆陣
筆陣：願首輪接種疫苗者 料佔人口兩成 ／文：張志剛
聞風筆動：油麻地強檢未扭疫情 再惡化不排除圍封／文：李先知
劉慧君：拜登多元內閣的假象
楊志剛：美國如何「教育」本港大學和媒體？
吳敏兒：反思強積金制度缺陷 應設法改良更應推退保
梁美芬：增設紅黃牌 有利議會秩序
陳帆川：有線中國組重生 但觀眾真想認識國情？
筆陣：願首輪接種疫苗者 料佔人口兩成 ／文：張志剛
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【明報文章】面對當下疫情，再去拗應否做全民檢測，已經無甚意義，因為道理已經講通講透，政府綜觀全局，自有其主張。而當下唯一可以拯救香港市民於水深火熱之中的希望，就只剩下疫苗注射。
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筆陣：願首輪接種疫苗者 料佔人口兩成 ／文：張志剛
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