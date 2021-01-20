洪錦鉉：在研究中消失的交通配套

還有，政府在2009年起，研究興建九龍東環保連接系統，建議建一條高架單軌鐵路連接啟德發展區、九龍灣和觀塘商貿區，全程約9公里，共12個站，當時在初步可行性研究中，預計2023年啟用。現在進展如何？政府部門就此九龍東環保連接系統經過了「初步可行性研究」、「首階段可行性研究」，又開展「第二階段詳細可行性研究」。研究卻發現，「於區內建造單元高架模式的連接系統在技術上會極度受制於毗鄰的稠密發展，兼且成本高昂，不具財務效益，並非可持續和可行的選項」；建議「在區內日趨完善的道路和鐵路基建設施，以及便捷公共交通服務的基礎上，輔以推展『多元組合』模式的環保連接系統」。

​北環線已研20年 東九線已研7年

再來，《鐵路發展策略2014》提出，「東九龍線約長7.8公里，將會沿着觀塘北部運行，連接觀塘線﹙及未來沙中線﹚的鑽石山站和將軍澳線的寶琳站」，「以服務彩雲、順天、秀茂坪及寶達等人口稠密的地區，以及該區現有及已落實興建的大型發展項目，包括彩雲道及佐敦谷發展計劃、安達臣道發展計劃，以及安達臣道石礦場發展計劃」。

時任行政長官梁振英在2017年1月施政報告，表示政府會「按照《鐵路發展策略2014》中的初步建議落實時間表，率先就北環線（及古洞站）、屯門南延線和東九龍線展開詳細規劃工作，繼而就另外個別項目逐步展開詳細規劃工作」；現任行政長官林鄭月娥在2017年10月施政報告，表示「為推動下一階段的鐵路發展，政府將有序地推展《鐵路發展策略2014》的新鐵路項目，爭取在2018年內就屯門南延線和北環線（及古洞站）的鐵路方案諮詢公眾，同時就東九龍線、東涌西延線（及東涌東站）和北港島線展開詳細規劃工作」。及後，林鄭月娥又在2018年施政報告提出，「展望將來，我們會逐步落實《鐵路發展策略2014》內建議的新鐵路項目」。

​東九龍鐵路線在《鐵路發展策略2014》被提出，再經過兩位行政長官先後的確定，已經過4年。但在2020年7月，運輸及房屋局長陳帆表示，由於東九龍線的走線地勢太斜，不適合列車行走，港鐵要繼續研究是否有新技術突破限制。東九龍鐵路線是在考慮到沿線的山勢後，在《鐵路發展策略2014》提出，當時初步建議落實的時間是2019至2025年，可是直至2021年，研究了大約7年，還在研究，要研究到何時何日呢？

明朝狀元錢福《明日歌》：「明日復明日，明日何其多。我生待明日，萬事成蹉跎。世人苦被明日累，春去秋來老將至。朝看水東流，暮看日西墜。百年明日能幾何？請君聽我《明日歌》。」500年前的《明日歌》貼切形容今日的香港政府在交通配套項目上的「研究文化」，基建發展拖延，房屋發展也被拖累，着急香港民生發展的人也只能「空悲切」！

作者是香港青年時事評論員協會會董、城市智庫召集人

[洪錦鉉]