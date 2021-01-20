劉銳紹：真興利除弊 才可真抗疫

先談一些改進的成績。

成績之一：對春節經濟的取態

眾所周知，春節消費是中國傳統的「冲喜頭炮」，每年的「創紀錄新聞」（例如消費額、微信拜年和電子利市的使用量等）已成了「例牌菜」。去年疫情爆發之際，正值春節快將來臨之時，有關方面也許為免春節經濟受到影響，延誤了公開疫情的時機。

此刻，春節又將到來，幸好有關方面已有醒覺，作了不少彈性的部署，例如呼籲就地過年，減少公共交通和人流；各地的群眾春節活動，也作了隨時停辦的準備。這些防疫重於經濟的措施，對預防新一波疫情擴散肯定有正面效果。

成績之二：改善了通報機制

去年武漢爆發疫情後，由於通報機制一般需要層層上報，從前線醫務人員和醫院，到武漢衛健委、市委、湖北省委，再到中央疾控中心和國家衛健委，再到中央決策層；下級不能越級上報，更不能主動公開疫情（武漢市領導之語），因而延誤了公開的時間。

據悉，現時的上報機制相對快捷，強調落實2006年啟用的「國家突發公共事件應急響應機制」中涉及公共衛生的部分。有關疫情的狀况，更是全國性實時上報；即使個案數量未達需要上報的要求，但一宗也要上報（綜合近期內地的指令）。

成績之三：「嚴防死守」的措施不斷加強

官員為免出事，更為免事後被追究，不少地方出現「上緊下更緊」的現象，河北三市（石家莊、邢台、廊坊）封城，就是典型事例。官方希望從發現苗頭的地方遏止，切斷傳播途徑。這跟政治上的無限上綱和「寧左勿右」不同，過去一年的決斷措施，證明抗疫效果不錯，而一般民眾也願意犧牲部分自由空間，換取安全的健康環境。這是中國特色的國情，西方國家則較難實行。

不過，在發揮抗疫優勢的同時，也可以精益求精。以下提及的角度，並非雞蛋裏挑骨頭，而是着眼於可以做得更好，順勢改變過去的負面形象。

須改進之一：開放和科學處事

（1）未能善用世界衛生組織專家組到武漢的時機，建立開放和科學處事的形象；相反，還讓外界感到中國隱而不宣，給對手提供輿論戰的子彈。

首先，外界認為，中國在一年之後才讓世衛專家組到武漢現場視察，很多證據和線索都已經清理乾淨，無法查證病毒源頭是否在武漢。到了今天，讓專家組到現場去，已沒有什麼實質意義了。

其次，中國確定世衛專家組來華的日期後，但不知何故又突然延期數天。這是中國在敏感事件上的特色，必須做到萬無一失，滴水不漏，才敢於行事。我理解也許當中有一些問題需要處理，但如非重大和必要的事情，無論如何不應隨便改變原定的日期，以免外界有更多炒作的話柄。這涉及事前的考慮是否細緻、每個環節是否接軌的問題。

還有，不少外界感興趣的資料先後被刪除，馬上引起「無私顯見私」的指摘。其實，如果外界認為某些資料有用的話，早已用不同的方法下載，不會留待中國官方刪除。如果處處謹小慎微，以致刪除資料成了一種有沒有需要也行禮如儀的習慣，那就必須改了，因為這樣只會抵消了建立開放形象的努力。

須改進之二：適當提及過錯 自我警惕

（2）對於去年所犯的錯，毋須忌諱；相反，適當的提及更有好處，以示自我警惕之效。

最典型的例子是「吹哨人」李文亮。他因為在同事之間傳播了疫情的初步信息，希望大家小心，結果被官員訓誡；其後，他也因為感染病毒而犧牲。這個悲慘的例子引起國人同情，形成對官方的壓力。官方後來才不得不肯定李文亮，但很快又不再提及了，生怕提起李文亮就會引起官方的尷尬。其實這些都是不必要的擔心。

此外，官方對其他類似的醫務人員（例如最早把疫情信息通知李文亮的艾芬醫生），不單沒有正面對待，還把他們視為敏感人物，在過去一年裏「特別關照」。艾芬發表的文章被禁，導致網民用多種文字讓內容「復活」，但艾芬卻因此又多了一層「關顧」，連接觸境外傳媒的機會也少了。去年底，還傳出艾芬的眼疾得不到適當治理的消息。此事有不同的版本，但無論如何，官方已蒙上「卡壓敏感人士」的負評。

此事也反映了官方一向以政治先行的思維──如果官方認為某人或某事可能引起負面的政治效應，就會慣性地先發制人，「管卡壓」的陋習至今未改。更有甚者，這種心態由中央到地方官員也很普遍，只看會否發作而已。

須改進之三：疫情階段總結 容許不同聲音

（3）對於疫情的階段性總結，可以容許不同聲音，而不應只讓官方歌功頌德。

在過去一年裏，一些較有影響的疫情紀錄或言行，如果超出官方的接受程度，都會受到打壓。例如方方的《武漢日記》，又如親身前往武漢體驗實情的律師陳秋實，都傳出受到官方打壓、拘禁以至失去聯絡的消息。其實，無論從善待不同聲音的角度出發也好，從政治公關的角度出發也好，大可讓這些民間的聲音存在，藉以襯托官方開明納諫，不會因人廢言。這也是中國需要建立的形象，否則，只會繼續讓外界感到惡形惡相，毫無人氣可言。

從官方的角度看，當然控制疫情最為重要。但上述所說的內容，其實並不浪費氣力，甚至是信手拈來；做或不做，關鍵只在官方的一念之間。

作者是時事評論員

[劉銳紹]