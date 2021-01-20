陳景祥：特朗普路線會延續下去嗎？

雖然被指煽動暴徒攻入國會、遭眾議院彈劾，但據民調機構Axios-Ipsos的調查顯示，共和黨內仍有64%黨員支持特朗普近期的言行，更有57%支持他在2024年再次代表共和黨參選。

眾議院議長、民主黨佩洛西對特朗普窮追猛打，要趕特朗普在任期結束前離開白宮；明知成事機會微，但彈劾仍然繼續，因為特朗普落任之後被彈劾，將無法再參選公職，這等於堵截了他再次參選總統之路，相信這是民主黨人要彈劾到底的主因！

Axios-Ipsos在民調分析中指出，以為特朗普被彈劾之後就已經完蛋的人，可能大錯特錯。正如我在上周說過，支持特朗普的美國選民佔了接近一半，以票數計，特朗普今屆得票比2016年更多，反映他的支持者正在增加而非減少。

特朗普路線料不會輕易淡出

共和黨在2012年輸掉大選之後，黨內重量級人馬曾經深入討論，如何制定一條新路線「救黨」，希望在4年後有機會再次執政。當時結論，是認為需要在移民問題上採取更開放態度，期望可提高共和黨在拉丁裔等少數族裔群體的支持。此外，共和黨傳統上是爭取縮減財政赤字、加強全球安全防衛聯盟、提升美國在國際組織中的領導地位等等。

到特朗普上場，完全推翻了共和黨的傳統，不惜進一步開罪少數族裔，打出強硬的反移民政策；他的「得意之作」是大幅減稅，不惜令財赤可能進一步惡化；特朗普更令共和黨高層錯愕的是，他不斷指摘北約不願增加歐洲的防衛經費負擔，把責任推給了美國；他又下令退出多項國際合作協議（最令盟國氣餒的是退出《巴黎氣候協定》），大有走回「孤立主義」之勢。

可以說，特朗普徹底重整了共和黨的路線，而且取得輝煌成績，凝聚了一大批支持者，除非共和黨在未來4年有另一人可以提出另一條路，否則特朗普路線不會輕易淡出。

特朗普有些「戰果」言過其實

政治上特朗普雖然可保住影響力，但以實際成績計，他的「戰果」並不亮麗，有些甚至是言過其實，中美貿易戰是其中一例。

特朗普經常吹噓對中國打貿易戰令美國增加了很多「收入」。實情卻是，中美貿易戰開打之後，對比特朗普上任前，美國對華貿易逆差無甚改善，2016年對華商品貿易逆差約3470億美元，到2019年逆差約3450億美元。

特朗普另一招是「放棄」從中國大陸輸入商品，轉向其他國家，例如越南。然而數字顯示，2019年貿易逆差確實比前一年下降，但仍接近2016年逆差的水平，原因是中國對1100億美元的美國進口貨加徵報復性關稅，減少了從美國進口，情况直到2020年第四季才見明顯改善。美國對華貿赤的數字表明，企業對中國製造業的依賴仍然很大，過去4年貿易戰並沒有根本扭轉這個現實，特別是疫情期間中國是唯一能大幅增加產能的國家，供應如家居電腦和醫療設備等疫情時期需求激增的產品。

至於特朗普呼籲企業要留在美國，並需「盡快尋找替代中國的方案」，可是4年下來，同樣看不出任何「成績」！據Rhodium Group的數據顯示，2019年美國對華直接投資為133億美元，較2016年129億美元還輕微上升。上海美國商會會長Ker Gibbs表示，無論特朗普把關稅提高多少、勸說美國公司不要在中國投資，成效仍不彰；去年一項200多家上海及周邊地區的美國生產企業調查顯示，超過四分之三的公司稱不打算將生產遷出中國（註1）。

拜登修訂貿易政策 料遭「撐特者」批親華

面對上述貿易戰的「不利戰果」，拜登政府不可能不改變策略。以大幅增加關稅為主的政策無法奏效，相信美國會轉而針對科技貿易（這方面是中國弱項，很難頂得住美國制裁）、知識產權保護、市場准入、金融業開放等美國明顯佔上風的領域。

拜登政府在貿易戰上能做的，還包括重新組成一條反中國陣線，聯手其他國家或區域組織一同對付中國；然而此法也不容易，因為中國在去年11月跟14個亞太國家簽署了全球最大的自貿協議《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP），去年12月跟歐盟也簽訂了投資協定。拜登曾經表示，美國佔全球貿易量25%，需要聯合其他民主國家所佔的25%，才能制定全球貿易新規則，否則中國就會決定這場遊戲的結局。

無論從政治考量（新政府不會原裝承襲特朗普的貿易政策），或實際結果（對華貿易戰收效極微）推算，拜登政府都會修訂對華貿易政策，可是如此一來，特朗普支持者就會振振有辭，力證拜登「親華」、「對中國示弱」、「放棄對華強硬政策」等，結論就是「特朗普的施政優於拜登」；這種「結論」，對延續特朗普路線顯然十分有利！

政策或許不同，但拜登與特朗普對「中國威脅」的認知並沒有太大分別。拜登2020年在《外交事務》撰文，認為「中國會繼續搶奪美國及其企業的科技和知識產權，繼續利用政府補貼為國企帶來不公平優勢，在統治未來科技和工業時盡佔上風」（註2）。拜登還建議投資7000億美元採購美國商品和服務，以及用於研發，並且動用更多非關稅手段，包括用政府資金鼓勵美國企業在美國國內生產。

內政南轅北轍 大分裂不見解決曙光

在對華政策上，拜登政府和特朗普政府不會有太明顯分歧，但其他諸如移民政策、環保、醫保等，拜登的「新政」（其實大多來自奧巴馬政府）和特朗普顯然南轅北轍，將會刺激特朗普支持者繼續「上下一心」反對現屆政府，令美國的大分裂看不見解決曙光。

Axios-Ipsos今年1月11至13日（1月6日國會被攻入之後）的另一項調查，訪問了1000多名美國成年人，結果顯示近80%受訪者認同美國正處於四分五裂（falling apart），有人表示對國家信心下降，也有人認為國會被攻入事件令美國成為國際笑柄！面對如此局面，拜登又有什麼方法可以令美國人「團結一致」？

註1：參考How Trump Lost His Trade War With China, Bloomberg, 2021年1月11日

註2：Joe Biden, Why America Must Lead Again, Foreign Affairs, March/April 2020

作者是資深傳媒人

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[陳景祥]