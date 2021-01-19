歐陽五：全球疫情敘事危機亟需先決

剛剛過去的2020年，可以說是世界遭遇疫情敘事危機最嚴重的一年，各種甩鍋、抹黑、謠言、謊言滿天飛——全球病毒溯源推進緩慢、疫苗研發變政治競賽、抗疫合作頻遭拆台……在全球因新冠病毒死亡超過200萬人的今天，在疫情最嚴重的美國仍有大量民眾不相信新冠病毒的存在。

危機由西方極具影響力國家催生

這次疫情敘事危機的一大特點，是由西方極具影響力的國家、極具影響力的政客主導、催生的危機。因此其危害也更加深廣——攪動世界非理性、歧視性、反科學的消極思潮湧動，引發人類社會內部的仇恨、對立和撕裂，從人類內部有力地為新冠病毒助攻。不難發現，除去自身經濟和公共衛生水準因素，疫情嚴重的國家，往往是採取這種偏見性疫情敘事的國家。其原因正如有媒體已經指出的，西方媒體對疫情，特別是對中國抗疫富有傾向性的報道，已經對西方公民構成了智力劣勢，也對世界的和平、發展構成了最大威脅。

可怕的現實是，儘管2020年人們在與病毒作戰的同時，始終不斷地與人類內部的種族歧視進行鬥爭，然而，2021年的西方主流媒體上，「中國病毒」、「亞洲病人」、「英國變異病毒」等等帶有地域、種族歧視性的表述，仍在不時出現，甚至派出記者四處蒐集中國疫苗「差評」，身居高位的美英等大國政客也還在肆意發表對病毒源頭的惡意「猜測」和指摘，主動在本國塑造謊言、謠言為實質的疫情關鍵敘事。

關鍵敘事與病毒是敵是友？

關鍵敘事塑造歷史。誠如《敘事經濟學》作者、諾貝爾獎得主羅伯特．希勒所說，敘事對公眾思維的變化起到重要作用，公眾思維的變化將是重大事件發生的重要原因。在全球疫情大流行中，關鍵敘事更為重要，尤其是當前疫情敘事處於動態過程中，相關敘事不僅將書寫歷史，更是正在影響人類的現在和塑造人類的未來。因此，人們必須正視這一疫情敘事危機，它已經成為全球戰勝疫情必須先掃清的人為障礙。

希勒同時提供了一個耐人尋味的發現：敘事的流行規律非常符合傳染病模型的描述。換言之，流行敘事的傳播具有病毒傳播的速度和特點。因此，某種意義上來說，關於疫情的關鍵敘事既能成為病毒的好隊友，也可以成為與之競速的好對手。

筆者認為，破解疫情敘事危機，當務之急是樹立全球性的、科學的疫情敘事框架，廓清、剔除具有危害的扭曲敘事。這個敘事框架應當尊重疫情發生規律、尊重各國應對實際、對病毒溯源給予足夠的科學空間，關注各國人民抗疫的正面故事，既推重人類團結抗疫的普遍價值，也正視人類內部扭曲敘事等所走的種種「彎路」，以及勇於撥亂反正的積極努力，重新擦亮人類愛與進步的終極價值。

要強調關鍵共識

樹立這一敘事框架，從實踐層面，首先要反覆強調關鍵共識：（1）這是一場人類與病毒的戰爭；（2）科學應對才是人類的出路；（3）世界各國只有團結合作，才能真正戰勝病毒。儘管這幾點說起來似乎老調陳腔，卻被過去一年證明實踐起來無比艱難。

公允對待中國抗疫實踐

另一個重要的實踐，就是公允對待中國抗疫實踐，甚至可以說這是樹立全球抗疫敘事框架的一個關鍵切口。作為首個發現疫情並向世界吹哨的國家，作為首個成功控制疫情的國家，並成為全球唯一一個疫情下經濟正增長的大經濟體，中國對全球抗疫的意義和影響，如果得不到正視和正確的敘事，必然導致嚴重的後果。

同時，除了抗疫行動本身的積極有效，中國在疫情敘事方面的作為，應該得到更多公正的評價和關注。在整個疫情中，中國是全球範圍內相對敘事主線非常完整清晰、科學客觀，資料極具參考價值的。儘管遭受到外界攻擊抹黑，中國卻能始終堅持理性、科學的敘事，不僅在維護自身抗疫敘事方面表現堅決，在別國出現病毒變異等情况時，能始終保持科學的表述，自覺防止和抵制歧視性用詞。這些行動本身都是中國積極參與全球抗疫關鍵敘事框架構建、富於遠見的重要作為。

在這個迅猛發展的資訊時代，必須認識到，對關鍵敘事正義的維護，已上升為全球治理的重要課題，同時也是各國治理能力的重要組成部分。

此文寫作時，世衛專家組已經抵達武漢，將與中國專家合作開展病毒溯源研究。衷心希望由此揭開全球疫情科學敘事的新一頁，而不是成為又一輪疫情政治化「有罪推定」的開始。

作者是時事評論員

[歐陽五]