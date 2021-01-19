劉進圖：反制居英權 傷己大於傷敵

若釋法針對BNO 公平嗎？

對於那些忠字當頭的愛國人士，葉劉淑儀的建議明顯不夠愛國。英國政府既違背承諾，把原來只是旅行證件、沒有居英權的BNO，突然改成有居英權，住滿6年便可申請入籍，吸引大批港人赴英定居，擺明車馬搶奪香港人才資金，北京採取反制措施，套用特首所言，是理所當然的事，既然要反制，就應該針對所有BNO持有人，逼他們在中英兩個國家之間選一個，不能夠讓他們做牆頭草，兩邊好處都拿。

然而，假如北京藉人大釋法宣布，所有持BNO港人除非在期限前主動放棄BNO，期限過後將不再是中國公民，並要重新在港居住7年，才恢復永久居民身分，受影響的將遠不止於真正離港赴英的少數港人，而是幾十萬散佈社會各行各業的人，當中有許多是建制圈內的人，包括高級公務員和紀律部隊。對這些人來說，持有BNO只是為了方便和保險，是回歸前出生港人的既有權利，現在北京為了報復英國逼他們放棄，但對於建制圈內大量持有外國國籍或永居權的同袍，卻默許包容，讓他們繼續拿三粒星身分證兼回鄉卡，這樣做公平嗎？能令人服氣嗎？

禁雙國籍影響上百萬人

如果說《中國國籍法》不允許雙重國籍，就應該一視同仁，所有持外國國籍的都喪失中國公民及香港永久居民身分！但這樣一來，大約上百萬已定居海外並入籍美加澳紐等國的港人，就會被拒於門外，從此不再是中國公民及香港永久居民，回港到公立醫院看病要按外國旅客身分繳全費，回歸20多年來為鼓勵港人回流採取的刻意模糊政策，就要徹底改變！特區政府是否已為此作好準備？日後港人申請各項公共福利，或行使永久居民各項權利時，政府部門如何辨識哪些港人被北京取消了國籍和永久居民身分？是否逐一申報審查覆核？

真正受影響的是留港者

也許因為有這些現實難題，葉劉淑儀才會提出一個「半桶水」方案，把取消中國籍對BNO持有人的打擊，縮小至日後居英滿6年成功加入英籍的人，還要為是否適用於其他國籍費煞思量，這個兩難顯示，所謂反制措施其實極其困難，每一道反制措施都是「七傷拳」——先傷己後傷敵，甚至傷己大於傷敵；對於決心赴英不再回頭的港人，失去中國籍和香港永居身分何足道哉，能順利提取強積金已值回票價。真正受影響的其實是留在香港的人！這樣的反制措施，值得嗎？

作者是資深傳媒人

[劉進圖]