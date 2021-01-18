朱兆麟：完善生物科技發展 需「學商政」配合得當

創業基金成效有限

香港亦有一些發掘初創公司的比賽，科技園公司每年舉辦的「電梯募投比賽」（EPiC），匯聚全球初創、投資者及企業，參賽的初創公司向評判推介自己的創業構思，競逐比賽獎項，入圍者更可參與「Global Matching Day」，與投資者及業界領袖配對。2020年冠軍由美國的生物科技公司Mi Terro奪得，也有望為本地生科從業員創造更多就業機會。

但本港資助生科公司的創業基金成效有限。香港創業及私募投資協會2019年的報告顯示，在2018年，創投及科技投資金額為22.87億美元，約七成落在3家已上軌道的企業，其餘才由39間企業攤分；至於數碼港的「數碼港投資創業基金」雖然有助促進投資配對，協助生科公司在內的初創企業孵化，但2020年首9個月也只是向5間初創共注資約3200萬元。除此以外，這類比賽及基金數量不多，受惠的公司更是鳳毛麟角；除了生物科技外，其餘五花八門的創科公司亦可參加，可謂僧多粥少。

初創組織「創賢聚」2018年向本港科技初創企業發問卷，就香港及深圳、新加坡等10個城市初創發展範疇評分，包括「政府及公營資金」、「私人資金」、「政府非現金支持」等，香港各範疇整體排名尾二（48分），新加坡則得分最高（71分）。港府除了應增加初創資助額，更應推動更多以生物科技初創公司為對象的比賽及創業基金。

新加坡創科方面蓬勃發展，因政府大力投入。新加坡企業發展局2020年8月就宣布，聯合當地5所公立大學，合作創業計劃，培養創科的初創公司，政府對此計劃投入1.5億新加坡元（約8.7億港元），又透過認可導師伙伴，為初創企業提供建議和人際網絡支援。

美國生物科技發展成功之道，在於學、商、政三者配合得當。美國政府除了透過各項比賽及基金資助初創公司，更大力資助大學科研。透過政府推動，大學科研人員和投資者往往合作開發項目，有投資基金更會成立專門團隊與大學合作，加快把研究成果推出市場，大大有助學界的生科人才發展。

應鼓勵投資者與院校科研團隊合作

本港各院校近年開辦了各式有關生物科技的課程，例如科大開辦生物科技及商學理學士課程、中大及理大相繼成立的生物醫學工程學系，港府應仿效美國，多資助並鼓勵投資者與這些學科的科研團隊及學生合作，使更多科研成果產業化，既有助這些學科的年輕人才能學以致用，亦可打造好本地的生科產業鏈。

作者是香港可持續發展研究中心創辦人

[朱兆麟]