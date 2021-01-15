鄺卓睿：愛國情懷由心發出 歷史教育非思想灌輸

在報道中，香港歷史及文化教育協會主席兼中史科老師梁延敬說「讀史都是愈讀愈通，愈讀愈明……學生了解各個朝代政權的興替，繼而令他們的思維更見多元」，繼而說「愛國情懷是由心發出，亦非一時三刻訓練出來，或單單透過必修中史科便可以改變他們本身在內心的觀感」。隔空訪問的嘉賓就說「真正的教育是思想灌輸」，說讀中國歷史建立身分認同「是理所當然的」。筆者認為梁老師說得沒有錯，因為愛國若不是由心而發，那麼何來有「愛」呢？身分認同是透過歷史發展、文化和政治等不同因素而影響，如果我們過早就判斷中國歷史是單一因素來產生對中國內地的身分認同感，這也未免顯得太武斷吧！而且兩人和官員也沒有解釋——何謂「愛國」？

盲目愛國、利益愛國、理性愛國

就定義「愛國」這一詞，看似是很容易做的，那就是對自己所屬的國家有種「依戀度」。但是，在近代的演變中，對「愛國」這個詞語也有不同理解和描述。簡單的就可分成「文化愛國」和「政治愛國」，前者就是人對該國歷史、傳統文化或／及某些傳統產生「依戀度」；後者則是對某政治制度或政權產生「依戀度」。

愛國確實是一種非常崇高的行為，對我們來說是很難否定和批判的。若要就愛國行為來一個簡單分類的話，筆者認為至少可以透過行為來分類：（1）盲目愛國、（2）利益愛國和（3）理性愛國。

「盲目愛國」，固之然是說那些不論發生什麼事，不論那件事是對與錯，只要是他們眼中的「國家」提出便義無反顧地支持，其行為在眼中視為理所當然，是不可質疑的。「利益愛國」則是指那些只要給予一些利益、升官拜爵的機會，或／及得到某些重要官位和其渴望想得到的權力，那麼他就會「自動」愛國，勢色不對路或遇上一些困難時就不會愛國。舉個例子，有些人為了博取進入某些地方的市場，享受其發展紅利，於是便一改其之前的態度，但是他們是不是真的愛國？那就不得而知了。兩者對國家而言，不論是文化、經濟還是政治方面的發展都是有害的。有些人甚至愛把「愛國」掛在嘴邊，把自己包裝成愛國代表，所做的行為卻不見得有多麼「愛國」，知識層面上也不見得有多了解國家的現實狀况。

思考分析歸納 產生內心感受

回歸正題，教育界人士和教育局官員均把歷史教育和「愛國」放在一起討論，但他們忽略兩者本質上的不同和當中的微妙關係。歷史教育的意義、方向和模式，是我們當刻需要探討的課題，我們亦須明白教育絕不是思想灌輸的。無論你灌輸多少知識給學生，他都不會在思想上變得「聽話」，人類如果是透過這樣的教育而變得聽話，那麼就不會有那麼多發明和新發現。歷史教育不會因而讓學生變得十分愛國，反而讓學生對不同歷史事件了解得更清楚，讓他們有動力地在不同課題或自己有興趣的議題上自行蒐集資料，尋找答案。我們需要讓學生不會較易地把自己的觀點和立場放在有關史實上，讓他們學懂如何透過不同角度思考及分析不同歷史事件，乃至政府政策和社會問題，達至理性討論和深入分析，不會變得過於盲目或過於「自我中心」。筆者需重申的是，真正的教育不是透過灌輸，而是要讓學生曉得如何理性思考和分析，認識多元性的重要，懂得尊重不同意見和價值觀，從而豐富人生和貢獻社會。

有意見認為在課堂上不斷播放抗日戰爭的紀錄片和詳細講述近代發展的歷史與挑戰，那麼學生就會變得很愛國。可是，這種做法不見得有多明智，更談不上這種做法可會讓學生變得十分愛國，反效果倒是可以預見的，那就是學生會顯得更加討厭中國歷史科或世界歷史科。這樣難道是各位願意看到的嗎？反而，若鼓勵學生透過歷史教育，從而了解中國和其他國家的歷史發展，讓他們有多角度思考，曉得分析、運用不同理據證明自己的觀點；還有，當學生了解不同朝代的治亂興衰，懂得分析和歸納不同因素、影響、遠近二因和所產生的不同結果，就會明白中華民族是走過輝煌和黯淡的歲月，從而產生屬於自己的內心感受。不論是政治上或文化上的愛與恨都有其理據，不會因為缺乏科學根據和歷史了解，而武斷地定下愛國的界線和立場。

局方不應把問題統統卸給前線教師

對於教育局副秘書長康陳翠華女士早前所撰寫的〈歷史教育所為何事？〉一文，假設副秘書長所提之問題和之前或之後所提的全部成立，那作為長期工作於教育局、甚至任副秘書長一職已有數年的她，是不是需要對最近發生的歷史科試題風波和相關的教育問題負責呢？畢竟她上任數年，正如其在文章所說，採取了一系列的措施來「提升」學生對歷史的認識和整頓教育界的「歪風」，卻一點成效都沒有，還把本身屬於夕陽的學科弄得更死氣沉沉。在課程規劃上，課程與考評的「問題」一直存在，但卻不早早檢討和解決，在問題發生之前就用各種藉口來拖延，至今才以雷霆霹靂的手段處理。去到這一層，究竟是不是疏忽職守呢？

當然，筆者明白教育局內有些課程發展主任和高層是非常關心歷史教育和兩個歷史科的未來發展，在交流的時候看到他們對未來的歷史教育是有些想法，但我們亦需要辨識清楚究竟歷史教育是有什麼問題。局方代表亦需要誠心誠意地與前線教師理性地探討不同問題的解決方法，而非抱持呼喝和目中無人的態度，亦非像之前那般，把原本屬於課程規劃、支援和發展的問題，統統推卸給前線教師。

總括而言，當我們討論愛國和歷史教育的時候，各界需要明白愛國情懷是由心發出。此外，社會各界和政府也不能忽視歷史教育和世界歷史科的重要性，亦須明白歷史教育的意義和價值，不能用「前途」和「錢途」來衡量，因為修讀歷史不等於傳統印象所說的「乞食」。正確了解歷史教育的意義和重要性，是政府當刻更重要的工作，把時間和精力放在辦好歷史教育，絕對是等於投資未來，讓這座城市變得更有希望。最後，愛國從來不是問題，香港從來不缺乏盲目愛國、利益愛國和把一切視之為理所當然之人，但缺乏的是理性愛國、尊重多元文化、尊重不同於自己意見，和明白歷史教育的真實意義與其重要性之士。

作者是香港青年歷史文化交流協會主席

[鄺卓睿]