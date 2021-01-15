彭泓基：中國傳統教育精神 香港教改能不重視？

西方教育精神

香港人深受西方文化與教育的薰陶，喜好與價值觀亦隨之植根。根據錢先生的觀察，西方教育觀念與宗教和國家極為密切，大抵可分為3類：以上帝意旨為依歸、以國家為目的、與個人樂利與現世幸福為依歸。教會教育的問題在藐視現世；國家教育之病在抹煞個人；而第三類則歸於個人權利與現世享樂（註2）。近代社會的發展迅速，科技日新月異，資訊發達，促使個人主義氾濫，民粹主義高漲，掩蓋理性思維與群體的大我精神。

西方宗教文化以耶教為基石，認為人生而有原罪，上帝悲憫，重播福音，因信得義，使人能超度、得永生。以國家為目的則源於柏拉圖、亞里士多德等古希臘哲學家，《理想國》主張公民教育及資源由國家掌理，並授以德性。若要維持昌盛，教育制度應配合國體。這些宗教與政治觀，不免有抹煞個人天性之虞。文藝復興後，宗教改革與近代思潮迭起，在上帝與國家的兩個觀念下，尋求人類個性的解放，甚而出現尼采的「超人論」，強調個人的知識與意志。綜觀近代西方個人主義膨脹的現象，結合帶有宗教色彩的資本主義，形成民族國家對外的擴張與掠奪，對內則激化資源與權力的鬥爭。因此，最初政府向教會爭奪學校，其後發展為個人向國家爭取自由，民粹高漲，民運迭起。

中華文化的教育精神與中國知識分子的胸懷

中國的傳統教育精神，是為人性的發育成全與群性為目的，建立和諧的大同社會，以入世的儒家為代表。強調做人應修身齊家、治國平天下，修身則由個人正心誠意、致知格物做起，與家國天下、現世的變動與天地之化育相聯繫。重視個人於現世的價值和意義，不至陷入個人權利與享樂的狹窄觀念。所謂群性，就是仁愛與孝慈，強調此乃群體綿延不絕的基本要素。要能尊德性、道問學，並「能盡其性，則能盡人之性……能盡物之性，則可以贊天地之化育」（註3）。從盡性出發，以仁義為己向，胸懷宇宙，盡己之性，超乎上帝與國家的觀念。

中華文化重禮不重法，感化為重，輔以律法之懲處，歷朝多以外儒內法作為管治理念。倫理道德、價值觀與禮義必須從幼年開始，學校的作用是闡明與訓育，這些行為準則與價值觀，也就是法律的依據。在西方社會，宗教與政治分馳，宗教主感化，而政治則重制裁。在傳統中國，教與法皆源於學。學校獨立於政府，以「道」為依歸。在這樣的氛圍下，培育了一大批有思想、有氣節、胸懷大志的知識分子，成為社會棟樑。

他們有獨立思考的自由，他們追求自己的理想、價值觀、生活情趣、社會品位，並培育一種強烈的使命感和積極的入世精神。他們覺得國家政治是天職、治國平天下是理想。明儒顧憲成的名聯：「風聲、雨聲、讀書聲，聲聲入耳；家事、國事、天下事，事事關心」就是最佳的寫照。他們清正工作、執法嚴明，許多成為賢相或清官，是朝廷的中流砥柱。當面對逆境，甚至遭貶謫時，仍懷忠君報國之志。國家民族危難之際，他們會挺身而出，從容赴國難，視死如歸。「無求生以害仁，有殺身以成仁。」（註4）他們因為學識淵博，觀察問題敏銳、對事物的發展常有獨特的預見性。這種擁有高度社會責任感和英勇的獻身精神，培育出如范仲淹所倡的：「先天下之憂而憂，後天下之樂而樂」，以及「士不可以不弘毅，任重而道遠」（註5）的優秀文人品格。

他們堅守道義，個性鮮明，傲視國君，不屈於權勢。「志於道」、「從道不從君」、追求「居天下之廣居，立天下之正位，行天下之大道。得志與民由之，不得志獨行其道。富貴不能淫，貧賤不能移，威武不能屈」的大丈夫精神（註6）。宋儒張載的名言，總結了中華文化的士人精神：「為天地立心，為生民立命，為往聖繼絕學，為萬世開太平。」

凡事物極必反，任何理念一旦過分重視與發展，浸入功利與虛偽，皆可能會被扭曲，而逐漸偏離了初衷與其核心精神。中華文化與儒家思想亦不例外，其僵化的現象，常為人所詬病。如今已不再是昔日的專制社會，上述那浩然正氣與志道精神，當然亦必須與時並進，才能成全、達己達人！談到教育的核心精神，我們是否應深思：現代的教育究竟是什麼？它培養出多少這類頂天立地、憂國憂民、義無反顧的社會棟樑？

香港教育改革的困境

自社會動盪以來，批評香港教育、力求改革之聲高唱入雲，尤其是「通識科」，更成為眾矢之的。月前，曾領導教育改革的羅范椒芬也忍不住在《明報》撰文澄清，指出教育改革以「終身學習、全人發展」為主軸，以「立足香港、背靠祖國、面向世界」為定位（註7）。 這是一個理想，如上述，其奠基的理念與核心精神極為關鍵。任何改革在執行上，必然面對不同層面的挑戰，加上香港社會問題錯綜複雜，積累多年，病入膏肓，終而引發了連串危機。

歷史有一個沉痛的教訓：但凡改革者大多沒有好下場，因為改革必然觸動許多既得利益者，人們積習難改，瞬間難以糾正，尤其是教育，十年樹木，百年樹人，豈能蹴就？相對地，政壇卻瞬息萬變，人亡政息，是必然的現象，在位短短數載，如何能確保改革成功？宋朝王安石變法就是最好的例子。香港教育改革的成敗，有緣再論，本文只想點出中西文化教育精神的基本分野及其核心精神，香港的教育未來，必須深思：其理念應奠基於何種精神？為誰而教？

香港是中國不可分割的一部分，際此中美矛盾日深，中西文化博弈，香港的教育，究竟應何去何從？香港的年輕人，應如何適應這時代的巨變？如今教育界正努力為改革「通識科」出謀獻策，若不釐清此基本定位與思維，猶如捨本逐末，見樹不見林，一切改革，結果亦將徒勞。中國崛起乃大勢所趨，歷史的必然，中華文化的智慧，隨着國勢日隆，它將成為全世界人類參考的寶庫，能不重視與深思？

註1：錢穆，〈文化與教育〉。《錢賓四先生全集》第41冊364頁；1956年《星島日報》

註2：錢穆，〈中國傳統教育精神與教育制度〉。《錢賓四先生全集》第40冊203頁，1942年

註3：《禮記．中庸》

註4：《論語．衛靈公》

註5：《論語．泰伯》

註6：《孟子．滕文公下》

註7：羅范椒芬，〈談通識教育科：不忘初心，方得始終〉，《明報》，2020年12月4日

作者是前中央政策組諮詢組員、香港浸會大學及城市大學前客席教授

[彭泓基]