李健：「保障收入」如何解決深層次矛盾

沒有窮人的社會

上篇假設1.8萬元（基於2019年數值，下同）足以讓普通三口之家自行從市場購買起碼生活所需——包括供樓或租樓，並建議以此數作為全港住戶的中位基線保障收入。但為免導人長時間不做工，本篇建議改以1.5萬元作為中位基線保障收入。而從附表可見，住戶只需工作月入5000元，其保障收入便達1.8萬元的起碼自足水平了。

當局也可採取更低的中位基線保障收入，低至一些低收入戶即使正常有工做，其保障收入也達不到起碼自足水平；那麼，這些住戶如何能享有起碼生活水準，包括置入起碼標準的居所？一個解決方法是合標單位由住戶與政府共同置入，他日住戶有了一定的積蓄，便可贖回部分或全部政府所佔份額。

1.5萬元約為全港住戶收入中位數的55%，而現時政府訂的貧窮線為住戶收入中位數的50%，因此引入了1.5萬元的中位基線保障收入，本港便再沒有窮人。中等收入住戶也受惠：附表中的「中位戶」（普通三口之家）只要月掙不超過3.75萬元便仍獲發收入補貼。

港人的安舒感會上升。年輕人沒有了後顧之憂，可安心發揮潛能與建立家庭。保障收入回應了打工仔的四大訴求：生活水平保障、失業保障、退休保障，和擁有自己的一層樓。樓價難負擔這個社會矛盾不復存在。可參考李光耀說1968年將新加坡的廉租屋改為可租可買時，自己「決心讓新加坡的家庭擁有自己的住房，否則政治就不會穩定」。

「劏房」問題將得到解決。有足夠的單位即時容納目前的劏房戶嗎？劏房戶約佔住戶總數的3.7%，而本港的住宅單位比住戶數目多9.1%，不少單位是有戶主但空置或住用人數偏低的公屋，而保障收入的措施之一是政府將現存公營房屋以市值出售或出租，這些單位便釋出市場，成為額外的供應。

不再需要法定最低工資，因為單是基線保障收入已不亞於最低工資。有收入補貼坐底，市場上技能要求較低的工資水平會顯著下降，但本港整體的競爭力會上升，而低技術行業與職位可能增加。

無疑太優厚的保障收入會增加羅致光博士所指的道德風險，包括可能令失業率上升。因此本篇把建議的中位基線保障收入下調到1.5萬元，加上保障收入乃是以自身工資六成的幅度增加，相信港人不會變得好逸惡勞。

低收入者也借到錢買樓嗎？

銀行對愈低收入的貸款買樓戶會愈歡迎，甚至可能收取較優惠的利率，因為還款會較大部分來自政府。首期多少也因此而不重要，而且可藉購買按揭保險解決。低收入買樓者，也會珍惜如此低成本的置業機會，而不會輕易斷供。不過，風險的最終把關者仍然是銀行。

為了消除利率波動對借貸雙方構成的風險，政府可規定貸款須為長期定息——目前本港樓按最長定息期為20年，或者起碼頭8年須為定息。

給錢市民買樓 比提供公屋節省公帑

政府提供公屋，給予住戶的是房屋使用值，相當於市場租值，和工資一樣是大致隨着經濟增長與通脹上升的；然而當政府以現錢補貼住戶買樓時，住戶所付的分期償貸額是固定的，相對於住戶的收入是趨於下降的，政府發放的收入補貼便會趨於逐年減少，當樓按還清時更大幅下降。

上篇對實施保障收入的財政影響作出了初步估算，然而本篇提出了改以1.5萬元作為中位基線保障收入、指出了政府補貼市民供樓比提供公屋便宜，亦指出了引進保障收入會令底層工資下降；前兩者會減少、而後者則增加政府付出的補貼。因此本篇更新估計為：政府每年付出的收入補貼大約1303億元；減去就取消公屋及取消居屋等津貼出售房屋而分別進帳約800億及260億元；再減那些被收入補貼取代的社會保障開支（包括大部分綜援，及生果金與長者生活津貼）約431億元；得出負數188億元。

換言之，實施保障收入會令政府淨進帳188億元。此外，取消供樓利息扣稅優惠（見本文稍後解釋）可得約80億元，而因有保障收入而多了住戶置業，日後政府會多收印花稅。這些實施保障收入所帶來的財政裨益，宜用於削減薪俸稅及利得稅率，令本港更具競爭力，港人更勤力掙錢。

取締公屋後 政府應成立投資基金

既取締公屋，為審慎理財起見，政府應成立一個投資基金，開始時注入「套現」大部分公屋所得款項，並日後經常注入估計原需用作新公屋的土地市值及建築成本之數，目標是該基金的投資成果，加上小部分原公屋改以市值出租的租金收入，中長線來說能讓基金的本金像公屋的土地值一樣，增長率不低於名義GDP，基金的派息看齊於原公屋1000億元一年的市場租值。要有這等投資成果，長線投資於股票應是一個主要渠道。粗略估計該基金的價值約達外匯基金的七成多。

只訂立中位基線保障收入這一金額，便能按着200多萬戶各自的成員人數、性別及歲數，循既定的準則計算出每一戶的保障收入額？這在今天的大數據計算科技年代，應是可行的。

市場為本

市場為本，是保障收入機制的一項基本原則：除了那些按性質或效率應由政府營運的公共服務之外，政府便只負責設計機制規則——保障收入其實是收入再分配機制；而其他資源分配和運用的決定都交給市場，例如：住戶自決包括住屋的所有消費選擇，政府不作任何補貼，以免干預了市場；住戶融資買樓由金融業把關；所有住宅用地以競投定價，確保地盡其用；房屋的興建從政府卸給市場，因後者在這方面的效率與對消費者的敏感度都較高。市場為本，可確保資源得到最有效的運用，在前述數字之外增加了住戶的生活福祉和節省了公共資源。

按照市場為本原則，應廢除自住單位供樓利息可扣稅的優惠，因這是讓愈富者得到愈多公帑補貼，或可謂左手抽稅右手奉還，卻干預了市場托高了樓價，不利經濟。此外上面提到計算住戶可得的收入補貼額時，已減去其物業的分期償貸額，若給予利息扣稅減免便會構成雙重優惠。取消此稅務優惠可節省公帑年約80億元。

（作者按：文中論點的部分解釋，會上載於www.hongkongbetter.com）

作者是資深經濟研究員

[李健]