陳帆川：Signal熱爆 facebook「三合一」大計玩完？

WhatsApp要求用戶同意跟facebook共享資料，本來是意料中事，不然朱克伯格收購WhatsApp幹嘛？問題在這次竟然不給用戶選擇權，直接將拒絕就範者逐出平台，霸道得令人側目。

即使WhatsApp對話是點對點加密，但很多人早已主觀地覺得facebook能偷讀資料，例如這邊跟朋友講想買車，那邊在facebook就看到汽車廣告（實情或是他看了車網或賣車專頁被facebook讀到），不過很多人出於慣性，還是一邊罵一邊用。這次風波似乎將用戶對facebook的不滿推向頂峰，加上一向跟facebook不咬弦的新首富馬斯克呼籲轉會，掀起了一場席捲全球的Signal熱。

港人怕個人資料落在政權手上

在香港，適逢50多名民主派老中青以《國安法》被捕，令轉會的情緒更複雜。與其說香港人怕個人資料被賣給facebook，不如說更怕落在政權手上，因此任何能提升資訊安全的措施，我們都奔走相告。

facebook整合通訊平台，因為人類接收資訊的方式將愈來愈個人化。以前大家看Yahoo，大家都是看着同一個首頁；後來看facebook，演算法按你的喜好度身訂做首頁；未來最個人化的資訊空間，就是你的通訊軟件，一問一答，即送上你最喜愛的內容，猶如Siri或Google Assistant加強版。facebook想你在WhatsApp內購物，在Messenger上如微信支付一樣地付錢，讓你在不知不覺間瘋狂地消費。

預料「沒有誰取代誰」

所以，坐擁20億活躍用戶的WhatsApp會否玩完？香港在「反送中」期間，大量市民開設Telegram帳號，結果WhatsApp仍然是主流，但Telegram帳號也依然保留，各應付不同功能，往後Signal的發展有可能一樣。大家手機裏安裝的軟件愈來愈多，但沒有誰取代誰，跟不同的人溝通就用不同的平台，直至一個在功能上具壓倒性優勢的新平台出現。

而那個新平台，希望不會又被facebook收購吧。

作者是新聞工作者、文化評論人

[陳帆川]