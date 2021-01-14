王慧麟：轉會潮的思考

這都是牽涉到，社媒集團大到不能扳倒，以至如何令它們不能再用掠奪式手段壟斷市場的問題。

社媒提供的是民生必需服務

社媒究竟應否限制侵侵發言，以至停止侵侵帳戶呢？有支持社媒「禁言」的人士指出，侵侵及其支持者，利用言論攻擊他人，發布所謂「假消息」，以至煽動暴力，屢勸不改，停權是應有之義。另外有支持社媒權力的人士，以經濟學的角度指出，社媒是一家提供服務的公司，用戶使用社媒提供的服務，社媒當然有權力，按照服務協議，適當處分，包括禁言以至停止帳戶。這就是所謂「freedom of contract」，即是「合同自由」的理論：簡單而言，即是說任何人以及公司，都有權與對方訂立及取消合同，政府不可以隨便介入。而且，在市場上，仍然有好多社媒的公司提供服務，用戶仍然有大把選擇云云。

這些說法，表面有理，實質不堪一擊。其一，現在社媒提供的已不是一般服務，而是牽涉到日常民生需要的服務，即是說，這些服務是必不可少，而非可有可無以至是奢侈的服務。社媒已佔據不少人大部分的生活，而這些社媒已不是一般的商業公司，而是像水、電、煤這類提供傳統民生服務的公司（當然，亦有人會爭辯說，人們即使沒有水電煤的服務也可以生活，但人們究竟應該用何種方式生活，不是本文討論之列）。

不應任由社媒封鎖言論及思想

既然社媒提供的是一個民生必需的服務，那麼，現在這一兩間在國際市場上佔有壟斷地位的社媒，已不是一間普通的中小企，而是一個佔有壟斷地位的國際資本公司了。這些大型跨國集團，一旦為所欲為，任意容許或取消某個用戶的服務，這已不是什麼換手提電話公司服務這麼簡單，而是嚴重影響人們的思想、言論及行動自由。既然是牽涉了人們的自由，社會就不應任由這些公司，利用種種所謂理由，封鎖言論及思想。所以，當侵侵被大型社媒集團禁言之時，連侵侵極不喜歡的德國總理默克爾，也反對社媒的行為，相信也是因為大家都懷疑，社媒究竟基於什麼準則，隨意剝奪人們的言論及思想自由。

用戶不願社媒加強市場壟斷

其二，這些已擁有壟斷地位的跨國社媒集團，其業務早已變質。它們利用市場優勢，利用種種手段，掠奪用戶的「生物資訊」（biological data），進行其他各種各樣的交易圖利。用戶一旦同意服務，就要交出其個人資料、生活習慣、朋友資料、身體健康數據等，而社媒就利用各種近乎「掠奪式」的手法，務求「榨乾」用戶的個人及親戚朋友等所有數據，作出詳細的研究分析，最終就是要售賣資訊予其他公司賺錢。這些個人資訊，本是用戶的私隱，即使用戶願意交出個人敏感資料，相信他們也不願意讓社媒集團，以「掠奪式」行為，一來售賣這些數據予第三方，牟取巨額利潤，二來更不願意社媒利用手上掌握及運用海量的用戶資料，作進一步分析其消費行為，推出更多所謂「服務」，加強市場的壟斷地位，擠走其他市場競爭者，令人們選擇愈來愈少。

因此，近一個星期的社媒之亂，其實敲響了警鐘，讓用戶進一步反思：究竟為了服務及方便，他們願意犧牲多少個人資料？願意犧牲幾多言論及思想自由？當這一兩間跨國社媒佔有壟斷性的地位時，國際社會應如何讓市場出現更好及更健康的競爭，讓消費者有真正的選擇呢？這是刻不容緩的事。

作者是時事評論員

[王慧麟]