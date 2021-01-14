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張志剛

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筆陣：必輸的賭 ／文：張志剛

【明報文章】外國通訊社和內地權威媒體在日前差不多同步報道，本地立法會和選委會等主要政制構成部分都有可能進行深層次的改革，並且對一些實際的措施有不同的報道。

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