筆陣：是美國民主的污點，但卻沒有「破產」，更不是末日／文：蔡子強

【明報文章】今次特朗普支持者闖入國會意圖阻撓確認總統大選結果，確實是美國民主歷史上的一個污點，毋庸置疑，但把它說成是美國民主「破產」，卻是言過其實。事件引發騷亂，導致人命傷亡，無疑不幸，但卻又不見得動了美國民主的筋骨。首先，國會的確認程序是耽誤了，但也只是耽誤了幾個小時，程序最終還是完成，權力始終要如期移交；第二，事件由始至終，也只是特朗普出於個人任性所演的一場獨腳戲，而非一個「團伙」策動「政變」，共和黨以至特朗普自己的內閣，都紛紛與事件劃清界線，特朗普是孤掌難鳴；第三，事件也顯示，特朗普雖然貴為總統，但在美國的民主體制中，他是受到制衡和約束的，不能任意妄為；第四，事件展現了美國民主制度的剛性，特朗普功敗垂成，且要面對連串後果，會對其他人起到警惕作用，因而汲取教訓，糾正錯誤。正如我在本欄一再說過，民主並非完美，更非萬能，但正如邱吉爾所說：「民主是最差勁的政府模式——除了其他所有不斷被拿來試驗過的政府模式之外。」所以，民主之下，一樣會出現缺失和亂象，但在evaluate這些缺失和亂象時，要正如英文所講，「put it into perspective」。