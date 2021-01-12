歐陽五：「民主燈塔」遭創對香港的3點啟示

「三權分立」是「美式民主」運作的核心。該理論認為，一旦形成「三權分立」的局面，社會像一台精密的機器，自行運轉，不會出錯。然而，好的政治制度，不僅需要成熟的權力制衡體系，還需要暢通的意見表達體系、協調各方利益的機制、社會良好運轉的機制等。

政治的本質是各方利益的平衡與協調，而非對某種制度的迷信。若一項制度不能有效協調各方利益，就說明它亟待改進和發展。

美式民主的核心價值在於「權力制衡」。這作為對集權的警惕和規避是非常有效的，也十分有價值。但在政治活動中同樣重要的意見如何有效表達，利益如何協調與平衡，並沒有更細緻的描述。於是，「制衡政治」變成了「否定政治」。不同政黨輪番當政，任何政策都因反對者的存在而難以有效率地推進，當權者的施政也偏向於「利益短視」。集權對國家是種危害，過度分散的權力也無益於國家運轉。

對「三權分立」的迷信，造成了美國政治的惰性，使其難以正視並解決社會面臨的真正問題，難以發展成更成熟的制度。最好的制度應是能夠與時俱進、能夠根據社會狀况適時調整的制度。

近日美國國會大廈被襲一幕，與修例風波中暴徒衝擊立法會的情景何其相似，深入分析，兩者發生的背後亦有相似的原因。筆者以為，該事件對香港應有3點啟示：

（1）任何制度都應與時俱進 根據本土社會適時調整

美國制度甚至不能夠解決美國的問題，更何况別國異域。因此，之於香港，從中可以得到啟示，不僅是打破一些人對美式民主的迷信，還有在制度建設中，應更多注重發展適應香港本土的制度。

（2）政治制度的改進調整 應從解決現實問題出發

評價政治制度是否高效，一需看其是否適應水土，再則要看其能否解決現實問題，而非要將某個理論生搬硬套。任何制度都需要做到以上兩點，才可能不斷發展，防止僵化。

（3）共識在當下的社會環境中更為重要

與前兩者集中在制度僵化問題上的啟示不同，這是當今世界共同面對的新問題。

前資訊時代，意見表達工具稀缺，少數意見領袖能夠佔領觀點市場。社會容易整合，不易撕裂。而如今，互聯網使每個人都擁有表達意見的工具，人們又傾向於選擇自己認同的觀點，這更容易在社會中形成分裂的小群體。而不同的群體，都在構建屬於自己的事實、觀點、共識甚至價值觀。而在廣泛社會中形成共同的認知、共識和價值觀變成了一件不容易的事。然而，社會對於共識的需求並沒有減少，甚至因為更頻繁廣泛的交流，共識變得更為重要。否則，過多的精力都用來否定對方觀點，而非解決當下真正面臨的重大問題，如當下急需應對的新冠疫情。

曠日持久的修例風波，嚴重撕裂着香港社會。這造成的最直接、最明顯的後果，就是整個社會在面對新冠疫情時，消極懈怠，不夠團結。民眾怪政府治理不力，而政府欲推行的防疫倡議和措施，也沒有得到民眾足夠的支持和配合。實際上，此處的共識與每個人的利益都息息相關。

現代政治文明是港人十分珍視的香港特質，外界也評價頗高。如今，人們更應認識到，保持高度政治文明，更應從本土出發，從解決現實問題出發，建立不同群體對話的平台和管道，為達成共識創造條件，對制度的僵化保持警惕，同時以更靈活高效的行政效率為改革導向，這或許是香港政治制度長青的道路。

作者是時事評論員

[歐陽五]