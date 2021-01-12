何喜華：長遠房屋策略未能解基層之困

貧窮與基層房屋問題，是上屆與本屆政府施政的重中之重，而實際上基層的貧窮問題又和過去10多年住屋問題惡化有重大關連；事實上，政府的分析也清楚顯示，公屋這政策介入是十分有效的扶貧脫貧措施，但遺憾的是基層房屋至今仍是政府「不及格」的施政項目。

政府於2020年12月中公布最新一份《長遠房屋策略》（下稱長策）周年進度報告，如之前《施政報告》提及，政府表示已全數覓得興建31.6萬個公營房屋的330公頃土地，首次達成長策公屋供應目標，本來值得欣喜。不過，當中約三分之二單位要在後5年（2026/27至2030/31年度）方落成。換句話說，前5年顯得尤其關鍵，短中期紓困措施有必要推出配合；另外，後5年單位是否能如期落成，仍然為未知之數。筆者認為有以下幾點仍然令人憂心。

當延期落成變成習慣

雖然政府表示未來10年用作公營房屋的土地大部分已完成法定改劃，但筆者擔心供應進度未必「如意算盤打得響」。尤其過去公營房屋推遲落成項目屢見不鮮（見表），隨時進一步影響公屋申請人的上樓進度。

從附表數字所見，在長策2015年報告估計，2015/16至2019/20年度房委會建屋量達9.33萬伙，但到長策2019年報告時，建屋量卻下跌達6900伙，而最終房委會實際建屋量只有約8.2萬伙，總數量下跌超過一成。上述數字正好反映，過去建屋進度未如理想，導致數字未能按時完成，最終將會直接影響入伙時間。更何况，後5年不少項目仍然等候進入包括收地、地盤平整工程等程序，落成進度更難預料，落成數字隨時大縮水。

難以推測的需求估算

長策內總房屋需求推算主要取決於4項因素，其中最主要來自住戶數目的淨增長。以長策2020周年進度報告為例，43萬個房屋供應目標中，20.52萬間來自住戶數目淨增長，佔比例接近一半。可見，決定未來10年房屋總供應目標多少，主要來自淨住戶數目增長變化。

雖然今次數字主要建基於2020年公布的最新家庭住戶推算，而得出2021年年中至2031年年中的淨增長為20.52萬間，但經歷2019至2020年間社會形勢急劇轉變後，當中包括移民的意欲上升、經濟下行情况，甚至對置業前景悲觀等，均可能導致今次推算出現太多不確定因素。而以上因素在疫情期間依然被壓抑，未能充分反映在數字之內，令最終估算容易出現誤判。

當然，長策作為一份連貫的報告，不可能因為社會情况轉變而突然改變推算模式。不過，近月綠置居滯銷已響起警號，政府有需要特別評估近一兩年因為經濟下滑，以及移民意欲升溫情况下，對香港公私營房屋需求有何影響，以免令上述現象埋沒在平均數之內，錯判形勢。

長遠「過渡房屋策略」

早在2013年發表長策諮詢文件時，坊間已有意見要求將過渡性房屋納入長策之內，但當時不被接納，導致白白浪費數年寶貴時間，現時只能追落後。

雖然政府開始承認過渡性房屋的重要，並訂下未來3年供應目標，但數字仍然遠低於劏房居住人數以及公屋輪候數字。再者，雖然入住過渡性房屋後有機會出現流轉，例如獲編配公屋，最終受惠住戶應比單位數目多；不過，按現時公屋落成數字，10年以後平均輪候時間亦難以回復正常水平，3年供應1.5萬個單位，根本未能應付未來10年需求。

歸根究柢，政府一直只是將過渡性房屋視為公屋供不應求下的折衷產物。不過，現時公布的數字可見，未來供應的過渡性房屋絕大部分用地由私人發展商借出，又或是空置但並非作住宿用途的土地或物業，與興建公屋完全沒有任何衝突；相反，透過興建過渡性房屋，同時間增加住宅單位供應，可一定程度應付需求。

因此，政府應將過渡性房屋正式納入長策之內，並每年訂下供應目標，以應付未來幾年房屋缺口。

重新思考發展局及房屋局合併之路

近月再次有人提倡將房屋及運輸兩局分拆，事實上，早於上屆政府初期，已有人提出將兩局分拆，理由不單止是運輸一環甚為複雜，更重要是整合發展局及房屋局的資源，以做好整個規劃發展工作。正如長策報告所提及，未來單位來源主要來自新發展區、棕地群等，預計規劃及收地程序漫長；而之前土地供應專責小組提及8個土地供應措施，亦不乏造地及平整工程，方可交予房委會發展。可見，要趕及未來10年落成量及落成進度，除了運房局以外，發展局可能扮演着更重要角色。因此，要加快整個建屋過程，應集中由一個政策局統籌，尤其未來10年單位供應有着不少不穩定因素下，政府更應盡快重組架構，勿再蹉跎歲月。

與其如施政報告建議擴大發展局轄下的「精簡發展管制督導小組」的工作範圍以加快土地及房屋供應，倒不如痛定思痛，重組兩局，並恢復當年「房屋及規劃地政局」，做到真正精簡架構之餘，理順土地及房屋發展的工作，讓市民看到政府解決房屋問題的決心。

作者是香港社區組織協會主任

[何喜華]