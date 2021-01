黃偉豪：數據抗疫：信任是關鍵，強制非出路

在全球抗疫上,數據科學(data science)的資訊科技,給不少人帶來了憧憬與盼望,認為它可有效防止疫情的擴散。當中以「電子接觸者追蹤」(Digital Contact Tracing,英文簡稱DCT)的科技最受關注,但同時惹起不少爭議。香港版的DCT便是「安心出行」程式,可惜它的下載率甚低。根據上星期創新及科技局長在立法會的回應,程式的下載數字只有40多萬。

面對如此令人失望的數字,政府表示並不排除強制市民安裝與使用,用權力解決下載率低的情况。但強制是否真的可以有效解決問題的根源?還是只是處理問題的表象,隔靴搔癢,未能對症下藥?

理想的政策 應有「自我執行的機制」

回顧政府對抗這場疫情的路,這已非政府首次面對類似的失敗情况。對上一次,是去年9月的全民病毒大檢測計劃。雖然政府花費了5億元,使市民可以免費參與,但為期14日的計劃,反應不似預期,累積的參與人次只有約178萬,參與率只有約24%。若政府未能汲取教訓,知道真正問題所在,恐怕在即將推行的疫苗接種計劃,也只會重蹈覆轍,反應未如理想。

從政策分析的角度出發,計劃的結果未如理想,市民反應冷淡,可以被視為一個執行上的失敗(implementation failure)。而一個理想的政策,是應有一個自我執行的機制(self-implementation mechanism),意思是受政策影響的人士,有動機去主動執行政策,毋須政府或第三方去強迫或監察,人人自動自覺,使計劃被執行得完美無瑕。

可以自我完美執行的政策的共通點,是有份執行的人士,也同是政策的受惠者,所以會自願配合,使政策能夠成功落實。

政府有否足夠能力落實「強制」計劃?

原先來說,全民病毒檢測、「安心出行」程式,及即將開始的疫苗接種計劃,在理念和性質上,本應該是屬於以上所提及的擁有自我執行機制的政策。因為市民自己是政策的受惠者,政策有助保障他們的健康和生命,他們本應爭着來踴躍參與,政府應倒過來要擔心因市民反應過分熱烈,而出現資源不足、服務求過於供的情况。

不管真正的問題出在哪裏,解決問題的正確答案,肯定不是簡單如把所有的計劃,由「自願」性質,全部變成「強迫」,推行強制檢測、強制下載及使用接觸者追蹤程式,及強制接種疫苗計劃。政府擁有公權,當然有能力透過立法,把一切的計劃,在法律上變成強制。但從現實角度出發,若市民不同意政策,政府是否有足夠資源和能力,把所謂的「強制」計劃落實,是一大疑問,當中也有頗多的技術問題需要解決。

以「安心出行」計劃為例,假設政府決定強制下載程式,如何保證所有市民均會依從,已是一個難題。而且未必所有市民均擁有智能電話,對於沒有智能電話的市民,政府又是否會慷慨大方地一人贈送一部呢?更重要的是數據質素的問題,市民支持計劃,自願參與,是確保數據的可信性和準確性的至佳方法。否則,市民必定用盡一切方法保障自己的私隱,包括擁有多部手機,及用一些政府事前難以預計的方式,和政府大鬥法。

須建立完善公眾參與制度

在新型冠狀病毒疫症衝擊全球下,數據及資訊科技本應大派用場,但科技並非萬能,市民對政府及相關科技的信任一點也不能被忽視。在未設立較完善的數據管治(data governance)制度,特別是一般市民均可以參與的監察機關(oversight body)前,強制市民向政府提供數據並非理想出路。

要市民真心支持計劃,與其強制,倒不如實事求是地找出問題的根源,減低市民的憂慮。在解決這問題上,最近在世界知名的權威學術期刊Science裏所發表的文章〈2019新冠狀病毒程式的下一步:管治與監察〉(What's next for COVID-19 apps? Governance and oversight;註),便極具參考價值。

文中簡單直接指出,缺乏民眾的信任,是大部分「電子接觸者追蹤」程式不受歡迎,下載率及使用率低的主要原因之一。文中更指出,在不少的西方民主國家,也面對着同樣的問題,例如類似的程式在澳洲的下載率只有26%,德國是19.3%,意大利是13.4%,而法國更低至難以置信的2.3%。因此,雖然我們看到香港的問題特別嚴重,但問題亦絕非香港獨有。

文章亦指出,要民眾接受「電子接觸者追蹤」,不能只求臨時臨急地建立一些散件式或零碎的信任(piecemeal creation of public trust),而是必須建立一個完善的公眾參與(public engagement)制度。這制度必須具備兩大功能,就是要有效增加科技計劃的透明度,使民眾清楚了解,及提供強而有力的監察,防止任何不合理和不必要的數據蒐集,及數據被誤用。這個制度本身的公信力亦同樣重要,因此它必須是一般公眾(lay publics)也有份參與,也需要加入社會科學家(social scientists),以避免被太「專」太技術的官僚和專家所壟斷,忘記了從人和社會的角度審視問題。

「強制」只會進一步破壞市民與政府關係

總結而言,數據及資訊科技對於抗疫固然有幫助,可惜在應用上,往往出現偏差。第一,就是盲目相信科技可以解決所有問題,因而忽略了採取其他策略,多方面配合,例如忘記了市民的非科技自願行為,包括減少聚會及保持個人衛生,對控制疫情的重要。第二,是忘記了制度因素對於市民採納科技方案的重要影響,因而只顧不斷硬推科技,但卻忘記營造使市民接納相關科技的社會條件。

無知帶來恐懼,從而產生懷疑與不信任。目前空有科技而無應用之路,正是因為沒有建立有效的制度來爭取市民的信任。在沒有足夠信任前,強制使用科技並非出路,只會本末倒置,進一步破壞現時市民與政府之間的脆弱關係。

註:Blasimme, Alessandro, and Vayena, Effy. (2020). What's next for COVID-19 apps? Governance and oversight. Science, 370, 6518: 760-762.

作者是中文大學數據科學與政策研究課程主任

■稿例

1.論壇版為公開園地,歡迎投稿。論壇版文章以2300字為限。讀者來函請電郵至forum@mingpao.com,傳真﹕2898 3783。

2.本報編輯基於篇幅所限,保留文章刪節權,惟以力求保持文章主要論點及立場為原則﹔如不欲文章被刪節,請註明。

3.來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法(可用筆名發表),請勿一稿兩投﹔若不適用,恕不另行通知,除附回郵資者外,本報將不予退稿。

4. 投稿者注意:當文章被刊登後,本報即擁有該文章的本地獨家中文出版權,本報權利並包括轉載被刊登的投稿文章於本地及海外媒體(包括電子媒體,如互聯網站等)。此外,本報有權將該文章的複印許可使用權授予有關的複印授權公司及組織。本報上述權利絕不影響投稿者的版權及其權利利益。

[黃偉豪]