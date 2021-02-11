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2021年1月11日星期一
沈旭暉
筆陣
筆陣：如何跨越「選擇性」的「雙重標準」？——省思美、台、港議會暴力佔領事件 ／文：林泉忠
筆陣：國安處大搜捕，何時到你我他——荒謬邏輯下，怎樣定義「攬炒十步」、「否決預算案」、「初選團伙」、「35+」、「五大訴求」、「非建制派」？ ／文：沈旭暉
聞風筆動：憂寒蟬效應 法律界謹慎回應國安法 ／文：李先知
黃偉豪：數據抗疫：信任是關鍵，強制非出路
盧文端：國安法實施不手軟 泛民不可心存僥倖——警拘戴耀廷等人的幾點分析解讀
張仁良：論創新、創意和創業於基礎教育的重要性
鄭立：民主派最好意識到 自己正要被消滅
筆陣：國安處大搜捕，何時到你我他——荒謬邏輯下，怎樣定義「攬炒十步」、「否決預算案」、「初選團伙」、「35+」、「五大訴求」、「非建制派」？ ／文：沈旭暉
【明報文章】就這次初選大搜捕，早前問過10個邏輯問題（見「立場新聞」）。由於我曾在這裏談過非建制派應積極參與功能組別選舉，也支持爭取「過半」，自然有朋友關心我的安全，我也一併分享自己的看法。
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筆陣：如何跨越「選擇性」的「雙重標準」？——省思美、台、港議會暴力佔領事件 ／文：林泉忠
筆陣：國安處大搜捕，何時到你我他——荒謬邏輯下，怎樣定義「攬炒十步」、「否決預算案」、「初選團伙」、「35+」、「五大訴求」、「非建制派」？ ／文：沈旭暉
聞風筆動：憂寒蟬效應 法律界謹慎回應國安法 ／文：李先知
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筆陣：如何跨越「選擇性」的「雙重標準」？——省思美、台、港議會暴力佔領事件 ／文：林泉忠
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