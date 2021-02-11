觀點
沈旭暉

筆陣

筆陣：國安處大搜捕，何時到你我他——荒謬邏輯下，怎樣定義「攬炒十步」、「否決預算案」、「初選團伙」、「35+」、「五大訴求」、「非建制派」？ ／文：沈旭暉

【明報文章】就這次初選大搜捕，早前問過10個邏輯問題（見「立場新聞」）。由於我曾在這裏談過非建制派應積極參與功能組別選舉，也支持爭取「過半」，自然有朋友關心我的安全，我也一併分享自己的看法。

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